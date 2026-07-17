Ethel Pozo revela la drástica decisión que tomó tras ser víctima de robo en su casa

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo recordó el difícil momento que vivió cuando fue víctima de robo en su casa y reveló la drástica decisión que tomó después de aquel episodio. La exconductora de América Hoy habló sobre lo ocurrido y contó detalles de cómo afrontó esta situación.

Ethel Pozo recuerda el robo de su casa

La revelación de Ethel Pozo volvió a llamar la atención luego de que un video suyo comenzara a circular nuevamente en redes sociales.

El material fue compartido por el creador de contenido Joseth Balta a través de TikTok, donde la exconductora de La Granja VIP respondió una pregunta sobre los objetos más costosos que tiene.

Durante la entrevista, le consultaron cuál era el artículo más caro que tenía en su clóset. Sin embargo, la pregunta llevó a Ethel Pozo a recordar el difícil momento que vivió cuando delincuentes ingresaron a su casa y se llevaron varias de sus pertenencias.

"Hace dos años me robaron y se llevaron todas las carteras y joyas que tenía, eso fue terrible, en enero del 2023. Y ahí me di cuenta de que no valía la pena que yo compre una cartera porque me la roban o algo pasa. No aferrarte a lo material", contó la hija de Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo y la decisión que tomó tras robo

Tras aquella experiencia, Ethel Pozo explicó que decidió cambiar su forma de ver las compras y dejó de adquirir objetos de alto valor económico. La conductora señaló que el robo le hizo entender que las cosas materiales pueden desaparecer en cualquier momento.

"Que te pase ese tipo de cosas, dices: 'Oye, lo que había invertido con mi trabajo se lo llevaron en un segundo, así que mejor ya no'", comentó al hablar sobre la decisión que tomó después del asalto.

Aunque aseguró que ya no busca acumular objetos costosos, Ethel Pozo aclaró que sí guarda algunas piezas que tienen un significado especial para ella. Entre ellas mencionó joyas relacionadas con momentos importantes de su vida personal.

"Yo creo que son algunas joyitas, mi anillo de casada, mi anillo de aniversario, esas cositas", expresó la exconductora de La Granja VIP.

Así, Ethel Pozo reveló la drástica decisión que tomó tras ser víctima de robo en su casa y explicó que aquel episodio cambió su manera de valorar los objetos materiales. La exconductora aseguró que ahora prefiere no aferrarse a pertenencias costosas y conservar únicamente aquellas que tienen un significado especial.