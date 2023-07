Shirley Arica fue expulsada de reality de Telemundo por fuerte pelea con otra participante

Shirley Arica, también conocida como "la chica realidad" ha dado que hablar en México después que fuera expulsada de "Los 50", reality donde `participaba junto a otros personajes de la farándula internacional. Según informó Telemundo, la modelo fue separada por romper las reglas.

Como se recuerda, la 'modelo de bolsillo' ya ha participado en programas similares en ocasiones anteriores; una de ellas, fue en un reality turco "El poder del amor", donde fue una de las concursantes más aclamadas, pero que finalmente no ganó.

La expareja de Reimond Manco ingresó a 'Los 50', donde iba a convivir con varios otros personajes, pero a pocos días se iniciado el programa, fue expulsada por pelear con la influencer Thalí García.

Todo ocurrió cuando la modelo despertó y quiso usar el baño para lavarse los dientes, pero en ese momento estaba ocupado por Thalí, quien se estaba maquillando.

Ante esto, Shirley le pidió que se retire, pero recibió una negativa por parte de Thalí y empezaron una fuerte discusión.

Shirley: A mí no me hables así ni insultes a mi madre. ¡¿Qué chucha quieres?! No me empujes, qué tienes.