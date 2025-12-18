¡Ampay! Figura de NOTICIAS casi besa a su colega en plena transmisión EN VIVO: "¿Se quedó sin esposa?"

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un momento incómodo ocurrió en plena transmisión en vivo de un programa de noticias. Un trabajador del canal, que no se dio cuenta de que las cámaras seguían grabando, intentó darle un beso a una compañera, lo que generó cientos de reacciones en redes sociales.

Intento de beso en plena transmisión en vivo

Muchos televidentes encienden sus televisores para mantenerse informados sobre el acontecer político, social y económico de sus respectivos países; sin embargo, durante una de las transmisiones de un noticiero se evidenció una peculiar escena que dejó a más de unos desconcertados y obtuvo los más hilarantes comentarios.

Pues bien, según la escena difundida en distintas plataformas, se puede evidenciar el preciso momento en que un periodista está brindando información sobre un tema de interés público, hasta que, de pronto, detrás de él una figura del programa 'Noticias Caracol' se acerca seguro de sí mismo hasta el asiento de otra trabajadora del equipo periodístico.

Lejos de acercarse sutilmente en la sala de redacción, ubicada detrás del set, el hombre, aparentemente ajeno a que la transmisión seguía al aire, intentó besarla en los labios. El gesto quedó expuesto ante miles de televidentes, generando una reacción inmediata cuando el protagonista del incómodo momento se percató de que estaba siendo visto en vivo.

Trabajador de noticiero quedó impactado

Debido al incidente, el sujeto quedó paralizado por unos tres segundos para luego volver a agacharse parcialmente y fingir que solo estaba hablando con su compañera de trabajo, lo que desencadenó que muchos interpretaran esa acción como un probable caso de infidelidad, alegando que quizás era un hombre casado y la mujer era "la otra".

Reacciones al video en redes sociales

Como era de esperarse, la escena generó el debate y se volvió viral rápidamente. Muchos no dudaron en dejar los más peculiares comentarios sobre el casi beso en plena transmisión en vivo del noticiero en Colombia. Por el momento, el medio de comunicación no ha mencionado nada al respecto.

"Esto se va a volver meme sí o sí", "lo pillaron", "pasaron muchas cosas en esa transmisión", "el camarógrafo esperaba este momento y lo hizo al 100", "jajaja, hasta el de zoom se reía, un soldado caído", "espero que haya Sido soltero, sino ya fue descubierto a nivel nacional", "jugaban al amigo secreto", "espero que tengan una relación consentida, porque según la reacción del tipo, o la estaba acosando o es infiel", comentaron en Instagram.

En las últimas horas, el video se ha difundido al ver cómo una figura de 'Noticias Caracol' vivió un incómodo momento: fue captado intentando, aparentemente, dar un beso a su compañera de trabajo en plena transmisión en vivo.