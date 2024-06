Tepha Loza revela en redes que padece una TERRIBLE enfermedad: "Es lo peor del planeta"

La exchica reality, Tepha Loza, ha dejado impresionado y especialmente, preocupado a más de uno de sus seguidores tras confesar que sufre una terrible enfermedad que le ha cambiado la vida por completo.

A través de sus redes sociales, la exparticipante de 'Esto es Guerra' decidió abrir su corazón y sincerarse con todos señalando que padece de ansiedad, una enfermedad mental que calificó como una de las peores del mundo.

"La ansiedad no es solo acostarse y llorar, la ansiedad te engorda, te adelgaza, te salen granos, se te va el hambre, no te puedes concentrar, te sientes insuficiente, causa dolores físicos y psicológicos, aun así, hay mucha gente que no lo entiende y lo minimiza. ¿Estás de acuerdo? ¿Te sientes identificada (o)? ¿Conoces a alguien que necesita leer esto? Mencionala. Quisiera leerlos ¿qué opinan?", se lee en una de las historias que compartió en su cuenta de Instagram.