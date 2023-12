Terrible noticia: falleció el reconocido actor que interpretó a importante personaje de Brooklyn 99

Los fanáticos de la serie policial Brooklyn 99 están de luto, debido a que un reconocido actor que interpreta a uno de los personajes más importantes de la producción de TV falleció luego de una lucha contra una complicada enfermedad.

A sus 61 años, Andre Braugher, quien interpretó al icónico capitán Raymond Holt en la serie de comedia, falleció por complicaciones debido a una enfermedad que arrastraba hace varios años.

Además, participó en otras producciones de cine y televisión como Glory o Homicide, otro policial donde tomó al personaje de Frank Pempleton.

Durante su paso por la pantalla chica, fue galardonado como mejor actor en 1997 y 1998 por la Asociación de Críticos de Televisión, además de ganar dos veces a los premios Emmy por su roles en Homicide y Thiefs.

Como si su repertorio de series policiales no fuese suficientemente consistente, tuvo apariciones destacadas en la serie Law & Orden y Dr. House, donde realizó pequeños cameos ocasionales.

En años recientes, partició en la película 'Primal Fear' dirigida por Spike Lee, y protagonizó el thriller 'Frequency', además de producir la serie 'Gideon's Crossing', donde interpretó a un médico.

El reconocido actor y comediante Terry Crews, con quien compartió elenco en Brooklyn Nine-Nine, escribió en Instagram un sentido mensaje hacia su excompañero.

"No puedo creer que te hayas ido tan pronto. Es un honor para mí haberte conocido, haberme reído contigo, haber trabajado contigo y haber compartido 8 años gloriosos observando tu talento irremplazable. Esto duele. Nos dejaste demasiado pronto", escribió Crews. "Me enseñaste mucho. Estaré eternamente agradecido por la experiencia de conocerte. Gracias por tu sabiduría, tus consejos, tu amabilidad y tu amistad. Nuestro más sentido pésame para su esposa y su familia en este momento difícil. Me mostraste cómo es una vida bien vivida", señaló.