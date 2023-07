Thalía revela el significado de su canción "Amor a la mexicana" a más de 25 años de su estreno

04/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Thalía, una de las cantantes mexicanas más reconocidas internacionalmente y ha ganado fama por el contenido original que comparte en sus redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión, Thalia reveló un mensaje oculto detrás de su famosa canción "Amor a la mexicana".

¿Qué significa la canción de Thalía?

En el video compartido en la red social TikTok, se muestra a la actriz pintándose las uñas mientras disfruta de un postre. En ese momento, se detiene a pensar mientras suena una parte de la canción que, según la esposa de Tommy Mottola, tiene un contexto sexual que aparentemente nadie había notado.

"Viendo cómo les cae el veinte de mi canción de hace 26 años", escribió Thalía en la publicación lleva como título: "El doble sentido es mi especialidad".

En el fragmento compartido por la cantante mexicana, se puede interpretar un contexto que describe un encuentro sexual, más allá de uno romántico.

Esta revelación provocó diversas reacciones entre los seguidores de Thalia. Entre los comentarios destacan los de aquellos incrédulos que confiesan que nunca habían prestado tanta atención a la letra, mientras que otros lo tomaron con humor, algo que caracteriza a la cantante.

"Recién ahora entiendo la letra, qué pícara es Thalia jajaja", "Y yo cantándola a todo pulmón", "Me acabo de dar cuenta de lo que dice y me sorprendí", "Siempre con sus cosas, esa Thalia", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Cabe resaltar que, "Amor a la mexicana" fue lanzada en 1997 y se incluye en el álbum de la cantante que lleva el mismo nombre.

¿Cuáles son las canciones más famosas de Thalía?

Thalía es una reconocida cantante y actriz mexicana, y ha lanzado numerosos éxitos a lo largo de su carrera. Algunas de sus canciones más famosas incluyen "Piel Morena", "Amor a la Mexicana", "¿A Quién Le Importa?", "Entre el Mar y una Estrella", "No Me Enseñaste", "Equivocada", "Desde Esa Noche" (con Maluma), "Amor a la Mexicana", "María la del Barrio" y "No Me Acuerdo" (con Natti Natasha).

Estas canciones han dejado una huella en la industria musical y en el corazón de sus fanáticos, consolidando a Thalía como una de las artistas latinas más exitosas y reconocidas internacionalmente.

Es así que, Thalía se ha convertido en una de las pocas artistas que se mantienen en el tiempo gracias a sus temas musicales que pasan de generación en generación, por lo que esta vez se atrevió a revelar el significado de su canción "Amor a la mexicana".