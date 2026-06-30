Murió querido cantante de música popular tras someterse a una intervención quirúrgica: Esto se sabe

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en la música popular tras confirmarse que el cantante y voz detrás de 'Tranquila Reina' y 'Correo de voz', murió tras someterse a una intervención quirúrgica por complicaciones de salud. Amigos y seguidores le dieron el último adiós con emotivos mensajes.

Cantante murió tras una cirugía: ¿Qué enfermedad tenía?

El mundo del entretenimiento y de la música está de luto tras apagarse una voz reconocida en Colombia. De acuerdo a medios internacionales, el querido cantante Julián Mauricio Uribe Restrepo, conocido artísticamente como Mauricio Uribe, presentaba complicaciones de salud derivadas por la diabetes que padecía desde hacía varios años.

El mánager del artista colombiano, Daniel Ruiz, a través de un mensaje compartido en sus redes sociales, precisó que Uribe Restrepo se sometió a una intervención quirúrgica para aliviar su condición, sin embargo, terminó perdiendo la vida. La partida del cantante conocido por temas como Tranquila Reina, Correo de Voz y Confundido, tomó por sorpresa a los amantes del género del despecho.

"Más allá de su carrera artística, Mauricio Uribe será recordado como un hombre noble, humilde, de grandes valores y profundamente entregado a su familia. (...) Hoy su voz se apaga, pero su legado permanecerá vivo en cada canción y en el corazón de quienes siempre lo admiraron", se lee en la publicación compartida en Instagram.

Adiós a Mauricio Uribe, cantante de 'Correo de voz'

La familia y el equipo de Mauricio Uribe no entregaron mayores detalles sobre el procedimiento médico ni sobre las circunstancias específicas de su muerte. Sin embargo, la noticia generó una inmediata reacción entre seguidores, colegas y figuras de la música popular, quienes comenzaron a expresar mensajes de solidaridad.

Muchos lo recordaron como un cantante que construyó un repertorio cimentado en crónicas de amor, desamor, traición y las vivencias del día a día del ciudadano común. "Pero, por encima de todo, Mauricio fue un gran ser humano: un hombre noble, un padre amoroso de dos hijas y un amigo leal", expresaron.

¿Quién fue Mauricio Uribe? Trayectoria artística

Mauricio Uribe nació en el municipio de Yolombó, en el departamento de Antioquia, en Colombia. No obstante, vivió gran parte de su vida en Norte de Santander, región con la que también mantuvo una estrecha relación durante su carrera artística y desde donde consolidó parte de su trayectoria musical.

Inició su carrera artística interpretando vallenato, siendo corista de Luis Mateus y de otros reconocidos artistas, experiencia que fortaleció su talento y amor por la música. Años más tarde encontró su lugar en la música popular, género en el que desarrolló una trayectoria de más de 20 años.

Grabó más de 100 canciones entre temas de despecho, amor y desamor, dejando éxitos como Tranquila Reina, Correo de Voz, Sobreviviré y No Te Deseo Mal, los cuales acumulan más de 20 millones de reproducciones y continúan sonando en diferentes departamentos de Colombia.

Colombia está de luto tras confirmarse que el cantante Mauricio Uribe murió debido a complicaciones de salud derivadas de la diabetes que padecía y que se agravaron tras una intervención quirúrgica el 27 de junio.