Xoana González lamenta el asesinato de su amiga 'La Chocolatita': "Ella era super activa y super chamba"

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xoana González atraviesa un duro momento tras conocer el asesinato de Raiza Martínez, conocida como 'La Chocolatita'. La modelo argentina reveló que la noticia la golpeó especialmente porque mantenía una estrecha amistad con la influencer, con quien además compartió experiencias laborales en diferentes eventos y mantuvo comunicación hasta hace poco.

Xoana sufre por muerte de Raiza

Durante una conversación en el pódcast 'Nadie sabe', Xoana recordó con evidente tristeza la cercanía que tenía con Raiza. La argentina explicó que, después de enterarse de su muerte, pasó varias horas revisando fotografías y conversaciones que ambas habían compartido, intentando asimilar que una persona tan cercana ya no estaba.

"Me despierto con la noticia que había visto en los diarios. No pegué un ojo toda la noche. Me quedé pensando en las cosas que charlábamos, viendo fotos, viendo las conversaciones. Uno se va para atrás y te dices: 'No puede ser'", dijo muy apenada.

Asimismo, la modelo destacó la personalidad de 'La Chocolatita' y la describió como una mujer cariñosa, amable y especialmente atenta con quienes formaban parte de su entorno. Para Xoana, esa manera de ser quedó demostrada en uno de los momentos más difíciles que atravesó junto a su familia.

En ese sentido, González recordó que Raiza estuvo pendiente de ella cuando su madre se encontraba delicada de salud. La influencer no solo se comunicó con la argentina para saber cómo estaba, sino que también permaneció presente durante ese complicado periodo. Este gesto hizo que Xoana conservara un recuerdo especialmente afectuoso de su amiga.

"Es difícil hablar en pasado, pero bueno, es un ser de luz, es una persona tan buena, tan amorosa. Cuando pasó lo de mi mamá me llamó, estuvo súper presente", agregó.

Finalmente, Xoana contó que había conversado con Raiza hasta el mes pasado, cuando la influencer incluso se interesó por saber cómo se encontraba. Por ello, su muerte le resulta todavía más difícil de procesar.

La muerte de Raiza Martínez

El informe médico determinó que la creadora de contenido falleció a causa de una asfixia mecánica por estrangulación, información que ahora forma parte de las diligencias que realizan las autoridades para reconstruir lo ocurrido en la vivienda de la urbanización La Planicie, en el distrito de La Molina.

La joven, de 34 años, había sido reportada como desaparecida por sus familiares luego de salir de su vivienda en Surquillo la noche del miércoles 22 de julio. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente dentro de una habitación del inmueble donde, según las primeras investigaciones, permaneció junto al principal sospechoso durante la noche anterior. Fue la propietaria de la vivienda quien alertó a las autoridades tras hallar a la víctima sin signos vitales.

Es así que, la muerte de Raiza Martínez, 'La Chocolatita', dejó consternados a sus familiares, amigos y personas que compartieron momentos con ella. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen ocurrido en La Molina, sus allegados recuerdan su carácter cariñoso y trabajador.