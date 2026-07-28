Rebeca Escribens se defiende de criticas por halagar a Janet Barboza: "Su rollo con Ethel que lo arreglen ellos"

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rebeca Escribens salió al frente para responder a la ola de críticas que recibió luego de tener un buen comentario hacia Janet Barboza, quien en las últimas semanas ha sido muy cuestionada en redes sociales debido a la forma en que terminó su amistad con Ethel Pozo, en medio de presuntas traiciones y deslealtades tras su salida de 'América Hoy'.

Rebeca pone el parche por Janet y Ethel

La presentadora de televisión aseguró que el comentario halagador hacia la popular 'Rulitos' solo contaba su experiencia trabajando con ella hasta el momento, mas no representaba una defensa en medio de las disputas públicas que mantiene con otras figuras de la farándula.

"Yo no he defendido a nadie, yo solo estoy contando mi experiencia hasta la fecha de lo que es trabajar con Janet, con Edson y con la producción en general de 'América Hoy', que hasta el momento me han tratado muy bien y estoy cómoda", dijo en diálogo con Verónica Linares.

Por otro lado, marcó distancia de las polémicas en las que se han visto envueltas sus compañeras de trabajo y aseguró que lleva una muy buena relación con la hija de Gisela Valcárcel. " Su rollo con Ethel que lo arreglen ellos , a mí también me cae muy bien Ethel", expresó.

Rebeca aclaró que hasta el momento se siente muy bien trabajando en 'América Hoy' y que, si en algún momento la percepción que tiene de sus compañeros cambia, también lo dirá. Finalmente, lamentó que Janet y Ethel estén exponiendo sus cosas personales al aire, ya que considera que ese tipo de problemas deberían llevarse en privado.

"Yo simplemente hago mi chamba, genero buen entorno laboral, porque creo que todos nos debemos a eso, y sé perfectamente qué terreno piso (...) Me apena cómo han pasado las cosas y cómo se vienen mostrando, es como si se estuvieran sacando los trapitos sucios al aire en un matrimonio", sentenció.

Magaly cuestiona a Rebeca

La periodista Magaly Medina no se guardó nada y lanzó un fuerte calificativo hacia Rebeca Escribens luego de que esta dedicara elogios a Janet Barboza en vivo durante la edición del viernes 17 de julio de América Hoy.

Durante la emisión, Rebeca Escribens expresó palabras de gratitud hacia Janet Barboza: "Estoy muy, muy contenta de trabajar a tu lado. Gracias por tu respeto, por tu mirada, por sostenerla, por darnos el espacio a cada uno de nosotros, de verdad. Muy agradecida".

Magaly Medina no solo cuestionó el contenido del elogio, sino también la intención detrás de él. "Debe ser que detesta más a Ethel y a mí, que por eso solamente ha hecho esa cuestión. Una soboneada, una arrastrada, un darle veneración a alguien que no, pues. Se te vio ridícula, Rebeca", dijo.

De esta manera, Rebeca Escribens dejó clara su posición frente a la polémica entre Janet Barboza y Ethel Pozo. La conductora aseguró que sus comentarios nacen de su experiencia laboral y evitó tomar partido por alguna de ellas. Además, señaló que mantiene una buena relación con ambas y consideró que sus diferencias personales deberían resolverse lejos de las cámaras.