Angie Jibaja no va más en el podcast 'Nadie Sabe' tras escándalo en hotel: ¿Qué dijo su amigo Gianni Cossio?

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Angie Jibaja ya no formará parte de 'Nadie Sabe', el pódcast conducido por su amigo Gianni Cossio, luego de una breve participación que terminó apenas semanas después del estreno. La decisión se ha tomado días después del escándalo que protagonizó la modelo en un hotel de San Luis, situación que volvió a ponerla en el centro de la atención y por la que fue muy cuestionada en redes sociales.

¿Qué dijo Gianni sobre la salida de Angie?

Gianni Cossio fue quien confirmó la salida de la 'chica de los tatuajes' y explicó que su participación en el proyecto siempre estuvo pensada como algo temporal. Según detalló, Angie había llegado a Lima para resolver algunos trámites personales y, mientras esperaba avanzar con esos asuntos, recibió la oportunidad de integrarse al nuevo espacio digital. Además, precisó que el vínculo laboral entre ambos quedó terminado, pese a que mantienen su amistad.

"Yo sigo siendo amigo de ella, ella sigue siendo amiga mía y todo bien. Está bien, pero yo sí me desvinculo de ella, porque ella ya sabe, porque hicimos un pacto y en su momento creo que ella lo contará (...) ella vino por unos papeleos que sigue acá en Perú. Aprovechó para trabajar acá con nosotros. Le di una oportunidad y nada más", indicó en su podcast.

La salida se produce poco después del polémico episodio ocurrido en un hotel de San Luis, donde la administradora del establecimiento señaló a Jibaja por una presunta deuda de alrededor de S/1,500 correspondiente a una semana de alojamiento.

Sin embargo, Cossio marcó distancia entre aquella situación y su relación personal con Angie. El productor aseguró que la amistad entre ambos continúa y dejó entrever que el inconveniente económico del hotel habría sido solucionado. No obstante, remarcó que, en el ámbito profesional, ambos decidieron seguir caminos separados.

El escándalo en el hotel

El caso fue expuesto en el programa 'Magaly TV, La Firme', donde Jasmín Huayanca, administradora del hotel Thiana, aseguró que durante la estadía de Angie Jibaja y su pareja percibieron un olor que, según indicó, era similar al de la marihuana. Además, sostuvo que el establecimiento mantiene una política de no permitir ese tipo de situaciones dentro de sus instalaciones.

"Fumaba y fumaba, olores raros como se dice (¿Cómo a marihuana?) Exactamente. El olor de esa planta en sí es característico y eso nosotros no permitimos", explicó.

De esta manera, la salida de Angie Jibaja marca el cierre de una breve etapa en 'Nadie Sabe', aunque su amistad con Gianni Cossio se mantiene. Mientras el programa prepara la llegada de una nueva conductora, la modelo continúa en Lima resolviendo asuntos personales, luego de volver a estar en el centro de la atención por el polémico episodio ocurrido en el hotel.