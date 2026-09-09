Laura Spoya confirma ruptura con su 'colágeno' Sebastián Gálvez: "Se abre el casting, estoy feliz"

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya confirmó que su relación con Sebastián Gálvez llegó a su fin, poniendo punto final a las especulaciones que durante los últimos días apuntaban a una posible separación. La exMiss Perú decidió hablar sobre su situación sentimental en 'La Manada', donde sorprendió por la tranquilidad y el buen humor con el que afrontó esta nueva etapa de su vida.

La confirmación ocurrió después de que Gerardo Pe revelara un día antes que la conductora habría terminado su vínculo con Sebastián, conocido popularmente como su 'colágeno'. Aunque a Laura no le habría gustado que la noticia se hiciera pública antes de que ella pudiera contar su versión, finalmente decidió abordar el tema de manera directa durante el programa.

Así, la presentadora confirmó que actualmente se encuentra soltera y dejó atrás cualquier duda sobre el estado de su relación. Sin embargo, lejos de mostrarse afectada por la ruptura, sorprendió a sus compañeros al tomarse la situación con humor y presentar su nueva soltería como el inicio de una etapa distinta.

En ese contexto, Laura incluso bromeó sobre la posibilidad de volver a conocer personas y aseguró, en tono divertido, que nuevamente se encontraba abierto el proceso para encontrar un nuevo amor. Su comentario provocó risas entre los integrantes del espacio y evidenció la manera relajada con la que decidió afrontar el término de su relación con Sebastián.

Por otro lado, la actitud de la conductora también llamó la atención de Gerardo Pe y Mario Irivarren, quienes destacaron que durante la emisión la notaban especialmente radiante. Ante ello, Laura explicó que se sentía alegre, vivaz y diferente, dejando entrever que atraviesa este momento con una disposición positiva.

De esta manera, Laura Spoya confirmó finalmente los rumores de separación que habían surgido alrededor de su relación con Sebastián Gálvez. La presentadora optó por cerrar este capítulo sin dramatismo y, por el contrario, mostró una actitud optimista frente a su nueva soltería, dejando abierta la posibilidad de que en el futuro pueda volver a encontrar el amor.