Mario Hart habla sobre la posibilidad de retomar su relación con Korina Rivadeneira: "Ahorita es complicado"

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart volvió a referirse públicamente a su separación de Korina Rivadeneira y a la posibilidad de que ambos puedan retomar su relación en el futuro. El piloto fue abordado por las cámaras de un programa de espectáculos durante un evento y respondió a distintas preguntas relacionadas con la madre de sus dos hijos y cómo sobrellevan su relación luego del escándalo en el que se vieron envueltos.

Mario Hart recuerda con cariño a Korina

En un inicio, Mario Hart dejó claro que, pese al final de su matrimonio, mantiene un vínculo cercano con Korina debido a la familia que formaron juntos. Asimismo, señaló que ambos continuarán ligados como padres durante toda la vida, por lo que considera importante conservar una relación adecuada por el bienestar de sus hijos.

"Todo bien, eso es algo que no va a cambiar y como lo he dicho siempre vamos a ser padres toda la vida, así que vamos a estar de una manera ligados unidos", indicó para 'Amor y Fuego'.

Por otro lado, el piloto también fue consultado sobre el trato que actualmente mantiene la modelo venezolana con sus padres. Al respecto, aseguró que la relación continúa siendo buena y que no existe ningún problema entre ellos. Incluso descartó que haya asuntos pendientes por resolver entre él y Korina después de la separación.

Asimismo, la conversación tocó uno de los temas que cobró mayor relevancia tras las declaraciones que Korina realizó en redes sociales sobre su matrimonio. En ese sentido, Mario negó que las diferencias económicas hayan tenido un papel determinante en el quiebre de su relación, aunque prefirió no profundizar en los motivos de la separación.

¿Mario quiere reconciliarse con Korina?

Una de las preguntas que más llamó la atención estuvo relacionada con una eventual reconciliación. Ante la posibilidad de darle una segunda oportunidad a su romance, Hart consideró que actualmente resulta complicado pensar en esa opción, dejando abierta una postura prudente frente a un posible regreso. "Creo que pensar en eso ahorita es complicado", dijo.

Finalmente, Mario evitó revelar si todavía está enamorado de Korina y decidió mantener sus sentimientos en privado. No obstante, reconoció que el cariño hacia ella permanecerá con el tiempo. Además, sostuvo que ambos tienen libertad para continuar con sus vidas, dejando claro que, por ahora, su vínculo está marcado principalmente por la coparentalidad y el afecto.

"Mis sentimientos y todo eso me lo guardo para mí... el cariño va a haber siempre, el cariño va a ser para toda la vida", sentenció.

De esta forma, Mario Hart mostró una postura tranquila frente a la posibilidad de volver con Korina Rivadeneira. Aunque descartó por ahora una reconciliación, sus declaraciones reflejan que ambos conservan un vínculo importante, principalmente por sus hijos y por el cariño que todavía existe entre ellos pese a la separación.