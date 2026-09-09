Dekko conmueve al revelar que perdió a su hijo tras cuatro días de nacido: "No pude cargarte ni un segundo"

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dekko conmovió a sus seguidores luego de revelar que perdió a su hijo Gianluca, quien falleció apenas cuatro días después de haber nacido debido a complicaciones de salud que el cantante no detalló. La noticia golpeó fuerte a sus seguidores.

Dekko despidió a su hijo recién nacido

El cantante colombiano, cuyo nombre real es Daniel Esquiaqui Lecompte, decidió contar públicamente lo ocurrido con su bebé mediante un emotivo mensaje en redes sociales. Allí recordó los pocos días que Gianluca pudo estar junto a él y dejó claro lo importante que fue su llegada a sus vidas.

Con mucha tristeza, el artista precisó exactamente cuánto tiempo vivió su pequeño: "Mi niño precioso, estuviste en este mundo 4 días, 5 horas y 6 minutos".

Pero hubo algo que hizo todavía más dolorosa su despedida. Dekko contó que durante los cuatro días que su hijo permaneció con vida no pudo cargarlo ni siquiera una vez.

"No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre", expresó el cantante, dejando ver el enorme dolor que le provocó no haber podido tener ese contacto físico con su bebé.

En medio de esta situación, Dekko también confesó que no logra entender por qué ocurrieron las cosas de esta manera. "No entiendo la manera de actuar de Dios, ni el porqué, ni el para qué; solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este. Descansa en paz, mi ángel", escribió.

Natalia Angulo también despidió a su bebé

Natalia Angulo, pareja de Dekko y madre de Gianluca, también utilizó sus redes sociales para despedirse de su pequeño. La joven recordó al bebé como alguien muy especial para ambos y destacó la fortaleza que demostró durante sus pocos días de vida.

"Gianluca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero, eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros", escribió Natalia Angulo.

Su mensaje terminó con una despedida cargada de sentimiento hacia su hijo: "Vuelve a mí, hijo de mi vida. Te amaremos por toda la eternidad".

Tras conocerse la noticia, seguidores, amigos y figuras del entretenimiento colombiano enviaron mensajes de apoyo a la pareja.

Isabella Ladera escribió: "Lo siento en el alma, Dios les dé mucha fuerza", mientras que Ana del Castillo expresó: "Dios mío, fortaleza, amigo mío. Jesucristo te bendiga y te dé fuerzas en este momento".

También llegaron palabras de Juan Duque, Pablo de Piso 21 y Juanda Caribe, quienes acompañaron a Dekko y Natalia Angulo en este difícil momento.

Así, Dekko confirmó la muerte de su hijo Gianluca después de cuatro días de nacido y se despidió públicamente de su bebé con un mensaje en el que contó cuánto tiempo pudo vivir.