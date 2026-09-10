Ana Paula muestra su 'pancita' y revela ecografía que confirmaría nuevo embarazo con Paolo Guerrero

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte volvió a convertirse en el centro de atención luego de que nuevas imágenes despertaran rumores sobre un posible embarazo con Paolo Guerrero. La modelo brasileña fue captada en Perú con una pancita abultada, mientras que, poco después, compartió en sus redes sociales una particular imagen de una ecografía que incrementó las especulaciones entre sus seguidores.

¿Ana Paula y Paolo Guerrero volverán a ser padres?

Las imágenes fueron difundidas por un programa de espectáculos, que mostró a Consorte junto a Paolo Guerrero y sus hijos durante su reciente estadía en Perú. En las fotografías, la influencer luce un vientre abultado , detalle que rápidamente llamó la atención y reavivó las versiones sobre la posibilidad de que esté esperando nuevamente un hijo del delantero.

Esta situación no pasó desapercibida, especialmente porque desde agosto ya circulaban rumores sobre un supuesto tercer embarazo de Ana Paula. En aquella oportunidad, el mismo programa informó que la modelo brasileña estaría esperando otro bebé con Guerrero, aunque ninguno de los dos decidió confirmar públicamente dicha información.

A estas especulaciones se sumó la propia modelo brasileña, quien compartió en Instagram una imagen relacionada con una ecografía. La publicación generó numerosos comentarios debido a que la imagen mostraba dos frascos de perfumes en lugar de elementos vinculados directamente con un embarazo.

Cabe resaltar que, la fotografía fue compartida en colaboración con su marca de fragancias y por ello, mientras algunos usuarios interpretaron la imagen como una posible señal de embarazo, otros consideraron que podría tratarse simplemente de una campaña de marketing.

Antecedentes de rumores

Durante una pasada edición de 'Amor y fuego', Rodrigo González reveló que había recibido información de fuentes que considera confiables y puso sobre la mesa esta nueva versión sobre la vida personal de la pareja. Según el conductor, el supuesto embarazo representaría una nueva arista dentro de la crisis sentimental que atraviesan.

"Unas fuentes bastantes confiables, y esta es una arista que no veníamos venir porque ellos están atravesando una fuerte crisis de pareja a la que también estamos acostumbrados pero esta vez no es igual a las anteriores, porque esta vez Ana Paula Consorte estaría nuevamente embarazada", expresó en su programa.

Es así que, hasta el momento, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero no han confirmado que estén esperando un nuevo hijo. Aunque las imágenes y la ecografía han alimentado las versiones, no existe información oficial que permita asegurar un embarazo, por lo que las especulaciones continúan entre sus seguidores.