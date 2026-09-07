Tilsa Lozano emocionada por nuevo podcast en canal de Jefferson Farfán y descarta alianza contra Magaly

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano atraviesa una nueva etapa profesional y no pudo ocultar su entusiasmo por el proyecto que está a punto de iniciar en Satélite+, canal digital de Jefferson Farfán. La conductora será parte de 'Tres al hilo', espacio que compartirá con Gabriel Calvo y el influencer Mateo Cedrón, y que marcará su regreso a la conducción.

La popular 'Vengadora' contó que se encuentra muy ilusionada con esta nueva propuesta, pues su incorporación al canal comenzó a gestarse hace varios meses. Durante ese tiempo, participó en ensayos y trabajó junto al equipo de producción para darle forma al programa, por lo que ahora espera con expectativa el estreno.

Tilsa Lozano niega alianza contra Magaly

Asimismo, Tilsa Lozano dejó claro que su llegada a Satélite+ no se produjo por una invitación directa de Jefferson Farfán. Según explicó, todo el proceso de convocatoria y coordinación se realizó con el equipo de producción, mientras que el exfutbolista no tuvo participación directa en su contratación.

"Esto se está trabajando hace más de dos meses con todo un equipo. No hay que pensar cosas que no son", indicó.

Por otro lado, la conductora aprovechó para descartar las especulaciones que apuntaban a una supuesta alianza con Farfán para enfrentarse a Magaly Medina. Tilsa consideró que esas versiones desvían la atención del verdadero propósito del proyecto y pidió dejar de pensar que todo lo que ocurre en la farándula tiene relación con la periodista.

"No todo gira alrededor de la señora, hay que soltar las paranoias. Este es un proyecto lindo en el que estamos trabajando hace meses", concluyó.

Tilsa Lozano se desliga de Jackson Mora

Tilsa Lozano rompió su silencio sobre Jackson Mora luego de que el Poder Judicial dictara 15 meses de prisión preventiva contra el empresario por un presunto caso de fraude informático. La exmodelo fue consultada sobre la situación legal de su expareja y sus declaraciones generaron gran sorpresa entre sus seguidores.

ilsa Lozano fue consultada por las cámaras de América Hoy sobre el proceso que enfrenta su expareja. Sin embargo, la también conductora dejó claro que actualmente no mantiene ningún tipo de vínculo con él y prefirió mantenerse al margen de la investigación.

"En realidad yo no tengo nada que opinar, yo estoy trabajando, yo hace más de un año y medio que no me relaciono con esa persona, él tiene una pareja actual que no soy yo y en todo caso deberían preguntarle a ella y no a mí", declaró.

Es así que, Tilsa Lozano rompió su silencio sobre Jackson Mora tras la prisión preventiva de 15 meses dictada por el Poder Judicial. La exmodelo confirmó que se encuentra alejada del empresario desde hace más de un año y medio y evitó brindar mayores comentarios sobre la situación legal de su expareja.