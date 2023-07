Tilsa Lozano defiende a Jackson Mora pese a mandar a escribirle sus mensajes: "Él tiene la idea, pero se la acomodan"

03/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exmodelo Tilsa Lozano asistió al programa 'América Hoy' de América Televisión y se pronunció frente a las críticas hacia su esposo, Jackson Mora, por mandar a que le escriban los mensajes de amor. Tilsa no dudó en defenderlo y decir que ella sabía con anterioridad que "algo de eso" sucedía.

¿Sospechaba Tilsa sobre ello?

La conductora Valeria Piazza empezó la rueda de preguntas cuestionándole si era cierto que ya sospechaba de que los mensajes románticos que Jackson le enviaba no eran escritos desde el fondo de su corazón. La expareja de Juan Manuel Vargas comenzó diciendo que confiaba en el amor de su esposo.

"Yo sí creo que sean desde el fondo de su corazón, porque yo vivo con él, duermo con él. Yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero hay algo que no dudo es que mi esposo me ama. Todo lo demás que si lo escribió me importa...", expresó.

La popular "rulitos", Janet Barboza, le hizo una pregunta relacionada a la "buena ortografía del boxeador": ¿Es cierto que Jackson tiene mala ortografía y ahora lo mandarás a un curso intensivo de redacción, le harás dictado todos los días hasta que él mismo redacte sus dedicatorias de amor?

"Él tiene un problema de construcción de ideas, que es diferente a tener mala ortografía", sentenció.

Lo tomo de "quién viene"

Asimismo, Janet dijo tomar las malas apreciaciones hacia su pareja de "quién viene" (Magaly Medina).

"Mi esposo es un poco cavernícola, es tosco y él también lo ha dicho. Lo tomo de quien viene. Por lo menos pidió a alguien que lo ayude, hay personas que no les dedican nada y se autorregalan cosas, y el marido no les dedica ni dos oraciones", subrayó.

Sobre el comunnity manager

Ante la consulta de Valeria Piazza sobre las intenciones que podría haber llevado al comunnity manager a hacer esa denuncia pública, 'Tili' prefirió no decir nada al respecto.

"De él no voy a hablar, porque no me corresponde, porque no lo conozco, no tengo la menor idea de quién es y creo que cada persona se pinta de cuerpo entero, con lo que hace, con lo que habla. Él solito se ha vendido", apuntó.

"Jackson es el de las ideas"

En otro momento, 'Janet' dio a entender a su entrevistada que una persona enamorada no duda de su pareja; sin embargo, no todos tienen la facilidad de expresar en palabras escritas lo que sienten, y que por ello, puede ser el motivo por el que Jackson recurrió a un "ayudante" en ese sentido.

Ethel Pozo reforzó su idea y Tilsa nuevamente lo defendió diciendo que ella ya tenía cierto conocimiento sobre ello, que recurría a "ayuda extra".

"Un par de veces me dijo he tenido la idea, pero me las acomodan", dijo.

De esta manera, la exchica 'Playboy', Tilsa Lozano, no dudó en respaldar a su esposo, el boxeador, Jackson Mora, de los ataques de Magaly Medina sobre los mensajes que le enviaban desde que eran enamorados.