"Para que no hayan errores ortográficos": Jackson admite que pidió ayuda con mensajes románticos para Tilsa

30/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jackson Mora ha admitido que solicitó la ayuda de su community manager para los mensajes románticos destinados a Tilsa Lozano, con el objetivo de evitar errores ortográficos. Reconoció que confiaba en su community manager para que le brindara apoyo en la corrección de los textos, asegurando que buscaba presentar mensajes impecables a su esposa.

¿Para evitar errores ortográficos?

En medio de la polémica generada por las revelaciones de su excommunity manager, Claren Anderson, Jackson Mora rompió el silencio y ofreció su versión de los hechos.

Claren Anderson había afirmado en una entrevista para "Magaly TV, La Firme" que él era el responsable de los mensajes románticos que Jackson Mora publicaba en las redes sociales para su esposa, Tilsa Lozano.

Según Claren Anderson, Jackson Mora solicitaba su ayuda para escribir estas muestras de amor en fechas especiales como cumpleaños y aniversarios.

Sin embargo, Jackson Mora negó rotundamente estas afirmaciones y aseguró que las declaraciones de Claren Anderson son falsas. Según el deportista, él fue el autor de los mensajes y solo requería la ayuda de su community manager en términos de corrección ortográfica.

"Eso es totalmente falso. Lo que sí le pedí es que me lo editara porque el chico escribe bien. Él es periodista, entonces para que no hayan errores ortográficos y todo eso. No lo veo como algo malo, ya que es una persona de confianza", explicó Mora.

¿Jackson Mora no le pagaba a su community manager?

En cuanto a los pagos por los servicios de Claren Anderson, Jackson Mora aseguró que tiene todas las facturas y documentación que demuestran que cumplió con sus obligaciones económicas.

"Durante los 8 años le he pagado de manera justa y tengo todos los recibos y documentación", afirmó Jackson Mora, tratando de respaldar sus palabras con pruebas tangibles.

Por otro lado, respecto a las pruebas presentadas por Claren Anderson en forma de conversaciones de chat en las que él supuestamente lo insultaba, Jackson Mora negó haber realizado tales insultos.

Aunque reconoció que ha tenido intercambios de mensajes con Claren Anderson, aseguró que no tiene intención de mostrarlos públicamente. "Pero no lo he insultado, brother, no lo he insultado. Mira, Claren ha sido mi amigo, ha habido un trato así mutuo. No, yo también tengo mensajes de él, pero yo no me voy a poner a presentarte ningún mensaje ni nada", declaró Jackson Mora.

La controversia entre Jackson Mora y Claren Anderson parece estar lejos de resolverse, ya que ambos mantienen versiones contradictorias de lo sucedido.

Mientras el community manager insiste en que era el autor de los mensajes románticos, Jackson Mora se defiende afirmando que solo buscaba ayuda para corregir la ortografía. El caso continúa generando debate y se espera que más detalles salgan a la luz en los próximos días.