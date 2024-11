Tilsa Lozano se pronuncia tras detención de Juan Manuel Vargas

La madrugada del domingo 10 de noviembre, Juan Manuel Vargas protagonizó un accidente de tránsito en el distrito de Magdalena. Aunque no hubo heridos, el exfutbolista fue detenido por las autoridades tras el incidente. Horas después, Tilsa Lozano hizo su aparición en redes sociales, generando una serie de reacciones entre sus seguidores.

El accidente ocurrió en el cruce de Javier Prado con el jirón Larco Herrera, donde la camioneta de Juan Manuel Vargas chocó contra un poste. Las autoridades que acudieron al lugar lo detuvieron, presuntamente por estar en estado de ebriedad, aunque el exjugador de la selección peruana negó esta acusación.

"Me bajé porque ya venía Serenazgo y estábamos viendo el carro. No fue la intención dejar el vehículo. Estaba manejando y justo agarré el teléfono, bajo la mirada y justo iba muy rápido, se me fue el timón y me fui directo contra el poste", explicó el 'Loco' al salir de la comisaría de Magdalena.