Tula Rodríguez se pronuncia tras polémica en 'Emprendedor ponte las pilas': "Lección aprendida"

Rompió su silencio. Tula Rodríguez salió a dar la cara tras la polémica que se generó estos últimos días en el programa "Emprendedor ponte las pilas', esto debido a que hicieron un desfile de lencería donde mostraron a menores de edad luciendo semidesnudas. La popular 'peludita' dijo que ya aprendió la lección.

La conductora de TV usó sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram para hablar sobre el tema que ha indignado a gran cantidad de personas en redes sociales.

"Sé que todos están esperando que me pronuncie ante el grave error cometido en el programa al que he pertenecido, que es 'Emprendedor ponte las pilas", programa que tenía como propósito apoyar a todos los emprendedores de este país, sin embargo, no puedo ser ajena a esta situación tan penosa", empezó diciendo mediante historias.