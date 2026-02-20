Samahara Lobatón deja en shock al revelar cuánto dinero ganó tras hacer cuatro lives con Youna en TikTok

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de varios días de rumores y comentarios en redes, Samahara Lobatón decidió hablar sin rodeos y dejó en shock al revelar cuánto dinero ganó tras hacer cuatro lives con Youna en TikTok, aclarando además que todo fue contenido y no una reconciliación.

Los lives de Samahara y Youna en TikTok

Todo comenzó cuando Samahara Lobatón y Youna realizaron transmisiones en vivo durante cuatro días consecutivos en TikTok. La cercanía, las bromas y la buena química entre ambos no pasaron desapercibidas para los usuarios, quienes rápidamente empezaron a especular con un posible regreso sentimental.

Incluso, en los comentarios de cada transmisión se repetía una frase que se volvió viral entre los seguidores: "Ya empezó mi novela", en alusión a la forma en que interactuaban frente a cámaras y al ambiente de complicidad que mostraban en cada live.

La situación tomó aún más fuerza cuando varios usuarios comenzaron a comparar estas apariciones con una verdadera historia romántica, al punto de calificar sus encuentros virtuales como una auténtica "novela turca" transmitida en redes sociales.

Ante el revuelo, la influencer decidió presentarse en el programa América Hoy para aclarar qué había detrás de estas transmisiones y, sobre todo, para ponerle freno a los rumores de una supuesta reconciliación con el padre de su hija.

Samahara Lobatón revela cuánto ganó

Durante su participación en el magazine, las conductoras no tardaron en preguntarle directamente por el dinero que habría generado con estos cuatro románticos lives junto a Youna. Fue entonces cuando se produjo el momento que dejó a todos sorprendidos en el set.

"Todos dicen que ganaste US$ 2.000", comentó Edson Dávila, conocido como 'Giselo'. Sin embargo, Samahara no dudó en desmentir esa versión y precisó la cifra real: "No, es mucho eso, gané US$ 800", confesó la influencer en vivo.

La revelación generó sorpresa inmediata entre las conductoras, entre ellas Janet Barboza y Rebeca Escribens, quienes no ocultaron su asombro al conocer el monto exacto que logró recaudar gracias a las transmisiones.

Pero no todo quedó ahí. En medio de la conversación, Samahara también fue clara al descartar cualquier posibilidad de retomar su relación con Youna. La influencer explicó que todo lo que se vio en los lives formaba parte de un show pensado exclusivamente para redes sociales.

Incluso, en otro momento del programa, Janet Barboza se arrodilló en tono de broma para pedirle que jurara no regresar ni con Youna ni con Bryan Torres. Samahara tomó la escena con humor, pero fue firme al asegurar que actualmente prefiere estar sola.

Más adelante, Rebeca Escribens intervino y señaló que, pese a que no hay reconciliación, los coqueteos entre ambos sí existen. Ante ello, Samahara fue directa y aclaró que todo forma parte del contenido que buscan ofrecer al público, remarcando que no hay una relación sentimental detrás de estas apariciones.

Así, Samahara Lobatón dejó en shock al revelar cuánto dinero ganó tras hacer cuatro lives con Youna en TikTok, confirmando que la cifra fue de 800 dólares y aclarando, una vez más, que no existe ninguna reconciliación, ya que las transmisiones solo formaron parte de contenido para redes sociales.