Shirley Arica destruye a Laura Spoya tras accidente en Surco: "La vara debería ser igual para todos"

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica reapareció públicamente después de varias semanas internada en una clínica, ya que fue operada de emergencia por una condición que se agravó en ese momento. La chica reality habló con detalles sobre su estado de salud y también se animó a comentar sobre el polémico accidente de Laura Spoya ocurrido la semana pasada.

¿Qué le pasó a Shirley Arica?

La modelo reapareció en un programa de espectáculos y explicó que estuvo una semana y media internada debido a una complicación con los cálculos renales. Su salud se vio muy afectada, pero actualmente se está recuperando de forma satisfactoria.

"He estado casi 11 días internada y una semana antes me operaron de cálculos renales. Salí de alta y me dio una septicemia. Me dijeron que me tenía que quedar porque tenía una infección generalizada y ya había atacado mi riñón", indicó.

Shirley arremete contra Laura Spoya

En otro momento, la chica reality fue consultada sobre el polémico accidente que tuvo la exreina de belleza. Fiel a su estilo, empezó haciendo una broma respecto a las sospechas sobre el motivo del accidente, ocurrido la semana pasada en la avenida La Encalada, en Surco.

"Yo quiero sus contactos. Quiero ser su amiga", dijo Shirley, riéndose sarcásticamente y desafiando la versión que dio la conductora.

En esa misma línea, dejó entrever que Laura no estaría siendo procesada de la misma manera en que otras personas lo serían tras protagonizar un accidente que pudo terminar en desgracia. "Creo que cada uno sabe cómo hace sus cosas, pero la ley debería ser igual para todos", indicó.

Finalmente, reveló que Laura dejó de seguirla luego de que fuera vinculada equivocadamente con su exesposo, Brian Rullan, aunque aseguró que eso no tiene mayor importancia. "La gente es insegura. Yo salí a hablar en televisión no porque me dio la gana, sino porque me lo preguntaron", sentenció.

Laura habría estado ebria durante el accidente

Hace unos días, Magaly Medina emitió un informe en el que se realizó un análisis sobre el dosaje al que fue sometida Laura en una conocida clínica local, cerca de donde ocurrió el accidente. El documento señala que la conductora de 'La manada' tenía 0.20 miligramos de alcohol por litro de sangre.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que la prueba fue realizada tres horas después de ocurrido el accidente, lo cual habría alterado completamente el resultado. Según el abogado que consultó el programa, el lapso de tres horas fue suficiente para que el hígado pudiera metabolizar el alcohol y el resultado fuera favorable para Laura.

Un médico explicó el tema con más detalle. Según indicó, el cuerpo metaboliza hasta 0.15 miligramos de alcohol por cada hora, por lo que, transcurridas tres horas, habría eliminado hasta 0.45 miligramos; eso, sumado a los 0.20 que arrojó el resultado médico, daría un total de 0.65, suficiente para que se considere que Laura habría estado en estado etílico al momento del accidente.

Es así que, tras varios días de hospitalización y una delicada septicemia, Shirley Arica logró estabilizarse y hoy continúa su recuperación. Además de sincerarse sobre su salud, no evitó pronunciarse sobre la polémica que rodea a Laura Spoya, dejando en claro que mantiene su estilo frontal y sin filtros.