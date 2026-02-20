Samantha Batallanos confiesa que tiene un saliente adinerado que la invitó a Europa: "Lo que merezco"

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samantha Batallanos llamó la atención de los medios de comunicación desde hace unos días por su extenso y lujoso viaje por varios países de Europa. La modelo ha confesado que tiene un saliente adinerado que la invitó al 'Viejo Continente' y la engríe llevándola a exclusivos restaurantes y regalándole costosas joyas con diamantes.

Samantha Batallanos habla de su nuevo galán

La modelo de 'El Reventonazo de la Chola' se conectó en vivo con Magaly Medina para contar detalles de cómo ha costeado su viaje por Europa. Apareció luciendo un collar de diamantes que llamó mucho la atención e hizo una catarsis sobre las parejas que tuvo en el pasado, en referencia a Jonathan Maicelo y Álvaro Rod.

Sobre su galán, contó que lo conoció en 2022, cuando estaba de vacaciones en Ibiza. Después de ese encuentro perdieron contacto y recién el año pasado retomaron la comunicación. El hombre es de nacionalidad alemana y también se nacionalizó suizo y, según la modelo, la ha visitado en Perú en varias oportunidades.

Samantha reveló que su pretendiente tiene 40 años y negó que su saliente sea casado o mayor, pero aseguró que se siente feliz en esta etapa de su vida. Además, contó que se comunican en inglés, ya que él no habla nada de español. También indicó que el futuro de su relación es incierto, pues ella tiene su vida hecha en Perú y aún no han hablado del tema.

Finalmente, reveló que su nuevo galán la engríe hospedándola en uno de los mejores hoteles de Saint Moritz. Aunque no quiso precisar a qué se dedica exactamente, señaló que estaría relacionado con el ámbito financiero y que tiene su propia empresa.

Los viajes de Samantha Batallanos

Un reportaje de Magaly TV La Firme dio cuenta de cuándo iniciaron las vacaciones de Samantha. Según el informe, el 1 de enero de 2026 la modelo viajó a Uruguay, específicamente a Punta del Este, un lugar conocido por ser el destino favorito de celebridades argentinas, ya que es muy costoso.

Durante su estadía en el país latinoamericano estuvo con una amiga de Polonia. Sin embargo, a los pocos días tomó un vuelo rumbo a Europa, siendo su primer destino España, que al parecer solo era la puerta de entrada al Viejo Continente.

Samantha se dejó ver pasando días en la nieve en los Alpes suizos y se hospedó en un lujoso hotel, donde la noche cuesta alrededor de 1,600 dólares. La influencer también se paseó por tiendas de lujo como Prada, para luego aterrizar en Francia.

El recorrido continuó por el famoso cabaret Moulin Rouge, el Palacio de Versalles, la Torre Eiffel y otros destinos favoritos de los turistas. "Ya vamos seis países este año", escribió en una de sus publicaciones, donde aparecía con su hermana, quien parece haberla acompañado durante el viaje.

De esta manera, Samantha Batallanos atraviesa una etapa sentimental distinta, marcada por viajes, lujos y nuevas ilusiones. Aunque evita adelantar planes a futuro, la modelo se muestra tranquila y enfocada en disfrutar el presente, mientras su relación con el empresario extranjero continúa avanzando, paso a paso y sin presiones.