Rosangela Espinoza lanza CONTUNDENTE mensaje tras destitución de José Jerí: "Es terrible"

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la destitución de José Jerí de la presidencia del Perú, una de las mujeres de la farándula con las que en algún momento se le vinculó decidió pronunciarse y lanzar una contundente opinión al respecto.

Rosangela Espinoza se pronuncia sobre expresidente José Jerí

El ámbito político se vio marcado por la aprobación de la moción de censura contra el ahora exmandatario de transición, este hecho no pasó desapercibido para la integrante de 'Esto es guerra', Rosangela Espinoza, decidió romper su silencio.

Hay que recordar que, el expresidente fue relacionado en reiteradas ocasiones con la popular 'chica selfie'. Todo inició cuando tras empezar su mandato salió a la luz una fotografía donde ambos lucen sonrientes, esto generó que surjan suspicacias y rumores de un posible acercamiento amoroso.

A ello, se le sumó cuando en una de las últimas entrevistas que concedió, Jerí Oré 'suelto de huesos' afirmó que le seguía pareciendo una mujer atractiva e inclusive dejó abierta la posibilidad de poder tener una cita no solo con ella sino también con la modelo Samantha Batallanos.

En este contexto, la figura televisiva fue abordada por las cámaras de América Espectáculos para conocer su postura sobre la situación que afrontó el ahora congresista de la República.

"No quiero opinar porque después están: ay que se quiere colgar de la situación. Más bien como peruanos en estos momentos tenemos que estar unidos, preocuparnos por la seguridad y bienestar del país. Más allá de lo que acaba de pasar creo que hay que encontrar una pronta solución porque es terrible casi 8 presidentes durante estos diez años. Hay que votar a conciencia", manifestó.

Descarta incursionar en la política

Hay que mencionar que la modelo peruana ha descartado incursionar en la política por más que algunos partidos políticos hayan mostrado interés para que se sume a sus filas, en un año que estará marcado por las Elecciones Generales 2026.

"No quiero arrugarme ni nada. Quiero aportar a mi país con las buenas acciones que haga. Meterme a la política es meterme a la jungla. Además, tengo que prepararme y todo eso. Considero que deberían prepararse para entrar en política y yo no estoy preparada", refirió.

En medio del panorama político marcado por la destitución de José Jerí como presidente del Perú, la chica reality Rosangela Espinoza rompió su silenció y compartió su tajante perspectiva sobre dicha situación protagonizada por el hombre con quien en algún momento se le relacionó.