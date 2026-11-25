25/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tony Succar llegó al Perú este miércoles y pidió ayuda urgente tras perder una maleta con sus instrumentos musicales en el aeropuerto. El músico encontró otro equipaje con el nombre de una pasajera y sospecha que ambos bolsos fueron confundidos durante el recojo de maletas.

Tony Succar busca a pasajera que se llevó su maleta

El percusionista compartió un video en redes sociales para explicar lo ocurrido y solicitar apoyo para encontrar a Doris Lagos Kutz, cuyo nombre figura en la maleta quedó en su poder. El equipaje que perdió contiene los instrumentos que utilizará en su próxima presentación.

Asimismo, explicó que las pertenencias de su madre llegaron sin inconvenientes, pero su maleta no apareció entre las que recogieron. En su lugar, encontró otro equipaje que sería muy parecido al suyo, por lo que considera que pudo tratarse de una confusión entre ambos pasajeros.

"Tienen las 30 maletas de mi mamá, pero una maleta que yo traigo y se pierde. Este es un mensaje urgente, necesito encontrar a esta persona Doris Lagos Kutz", manifestó.

El músico indicó que la pasajera sería una persona vinculada a la Universidad de Illinois y que habría dejado su equipaje en el Perú. Además contó que buscó comunicarse con ella a través de los datos que encontró, pero hasta el momento no logró obtener una respuesta para coordinar el intercambio.

Succar necesita sus instrumentos

Su preocupación se debe a que la maleta extraviada contiene los instrumentos musicales para su presentación. Explicó que allí tiene sus baquetas y otros accesorios que utilizará durante el concierto que tiene programado para este jueves 26 de noviembre.

El percusionista señaló que el número telefónico que encontró correspondería a una vivienda en Perú, pero sus llamadas no fueron atendidas. También intentó contactarse mediante el correo electrónico que ubicó a través de la universidad donde estaría vinculada la pasajera.

"Mañana tengo un evento, tengo mis instrumentos, mis baquetas. Solo encontré su email y eso por la universidad, un orgullo peruano, pero que por favor regrese mi maleta", expresó.

Succar busca que su mensaje llegue a la mujer que habría recogido su equipaje por error y pueda devolverlo antes de su presentación. La maleta que quedó en su poder permitiría realizar el intercambio, pues también contiene pertenencias de la pasajera que busca ubicar.

El artista recurrió a sus seguidores para ampliar la difusión de su pedido y conseguir información que facilite el contacto. Tony Succar espera recuperar sus instrumentos musicales y su equipaje a tiempo para cumplir con su presentación en Perú este 26 de noviembre.