Pancho Rodríguez pone nervioso a Josi Martínez durante competencia en EEG: "Dime mi vida"

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 03/02/2026
El show nunca termina en 'Esto Es Guerra' (EEG). Esta vez, durante una de las competencias, Pancho Rodríguez y Josi Martínez tuvieron un breve y acalorado intercambio de palabras que terminó por poner nervioso al joven tiktoker. Aquí te contamos qué fue lo que pasó.
Pancho Rodríguez pone nervioso a Josi Martínez
Durante la más reciente edición de 'EEG', 'combatientes' y 'guerreros' se enfrentaban en una de las tantas competencias que establece el programa. Sin embargo, parece que un error de Josi Martínez fue criticado por Pancho Rodríguez.
Esto hizo que el tiktoker tomara el micrófono para defenderse y aclarar que jamás buscaría perjudicar a su equipo y que, al contrario, cualquiera puede equivocarse, por lo que el chileno tendría que entender.
"La otra vez, yo no dije nada de que tú me mandaste a otro lugar. Entonces, mi amor, (...) todos cometemos errores, yo jamás a propósito voy a perder un punto por mi equipo, siempre lo he dado todo", dijo Josi a duras penas debido al cansancio por la competencia.
Tal parece que las palabras del joven tiktoker incomodaron a Pancho, quien le pidió que no lo llame "mi amor", pero que sin ningún problema podía decirle "mi vida".
"Josi, tal y como le corriges a Rosángela, yo te voy a pedir por favor que no me llames mi amor. Dime mi vida pero no mi amor. Me siento más cómodo así, que me digas mi vida. Vamos a salir juntos de esto", respondió el 'combatiente'.
Enseguida, Josi, un poco nervioso pero fiel a su estilo, terminó la conversación dándole las gracias: "Ok, mi vida. Gracias". La conductora Katia Palma se mostró contenta al oír su respuesta, recalcando que el programa era "inclusivo".
Echan a Valentino Palacios con Gino Assereto
En el programa, Patricio Parodi no dudó en fastidiar a Valentino Palacios, afirmando que la abuela del tiktoker reveló que este se encontraba "enamorado".
Sin embargo, dicho rumor cambió de dirección cuando el popular 'Pato' aseguró que Valentino le había contado que él gustaba de un 'guerrero histórico': "Tú estás enamorado de un histórico de acá, tú me has contado".
Esta situación provocó que Valentino se sonrojara, negando inmediatamente cualquier tipo de rumor, y pidiendo a los conductores que vuelvan a enfocarse en la competencia: "Dios mío, qué vergüenza, ya hay que jugar". No obstante, Jota Benz, hermano de Gino, terminó por exponerlo al llamarlo cariñosamente 'cuñado' y hacer gestos que confirmaban los rumores de su gusto por el 'guerrero histórico': "Vamos cuñis".
Sin duda, las risas nunca faltan en EEG. Así como a Valentino Palacios, Josi Martínez vivió un momento peculiar cuando Pancho Rodríguez le pidió que lo llame "mi vida" en pleno programa.