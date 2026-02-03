Rebeca Escribens se burla de noticia falsa sobre su muerte: "Ando de parranda"

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 03/02/2026
Tal parece que Rebeca Escribens tomó con humor la difusión de una noticia falsa en la que afirmaban que había muerto. La conductora de televisión utilizó sus redes sociales para asegurar que está bastante bien de salud.
Rebeca Escribens se pronuncia tras noticia falsa
A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular 'Rebe' decidió compartir la imagen en la que un perfil de TikTok lamentaba su muerte a raíz de un inesperado paro cardiaco. Según el post, América Televisión había confirmado la 'trágica' información.
"Hasta luego, Rebeca Escribens. América Televisión informa que Rebeca Escribens acaba de fallecer esta noche de un paro cardiaco", se lee en la publicación.
Es así que, luego de ser tendencia por varias horas en redes sociales, Escribens no tuvo más remedio que tomar con humor la noticia y asegurar que no está muerta sino de parranda.
"¡No estoy muerta! Solo ando de parranda", escribió la presentadora de espectáculos, desmintiendo así que haya sufrido algún tipo de mal.
Cabe precisar que, la carismática conductora se encuentra vacacionando en el extranjero, por lo que anda algo desconectada de las redes sociales. Esta situación habría sido aprovechada por 'trolls' para asustar a sus fans que suelen estar pendientes a todos sus movimientos de manera virtual.
¿Laura Huarcayo 'serruchó' a Rebeca Escribens en 'MQM'?
Tras la salida de María Pía Copello, los rumores de que Rebeca Escribens ocuparía su lugar en la conducción de 'Mande Quien Mande' cobraron fuerza. Incluso, la propia 'Rebe' se animó a jugar con dicha posibilidad, por lo que al confirmarse la presencia de Laura Huarcayo junto a Carlos Vílchez en el programa, muchos fans aseguraron que la rubia había 'serruchado' a la conductora de 'América Espectáculos'.
Ante ello, 'Laurita' no quiso quedarse callada y decidió salir al frente para desmentir lo que muchos estaban comentando: "No (no la serruché). A mí me convocó la producción, y yo encantada de trabajar, sobre todo con una producción tan creativa, y que ya he trabajado antes con algunos de ellos. Con Rebeca tenemos una linda amistad. Yo la estimo mucho, la quiero mucho, pero yo no tenía idea de nada respecto a eso".
En medio de toda esta situación, una noticia falsa empezó a circular en redes sociales. Se viralizó que Rebeca Escribens había fallecido a raíz de un paro cardíaco, por lo que no tuvo más remedio que compartir el post y tomar con ironía lo que se estaba diciendo de ella.