Martín Vizcarra sentía pena al ver a Keiko Fujimori presa, afirma excandidata de Perú Primero

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/02/2026
En entrevista con Exitosa, la excandidata a diputada por el partido Perú Primero, Elizabeth Flores, afirmó que Martín Vizcarra le confesó sentir pena por Keiko Fujimori cuando esta se encontraba presa en el Penal de Chorrillos.
Vizcarra mostró pena por Keiko Fujimori
Durante el diálogo con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', Elizabeth Flores dejó en claro que Martín Vizcarra no solo le confió lo relacionado a Keiko Fujimori, sino que también le mostró un lado humano que quizá muchos desconocen. Y es que a pesar de los conflictos con la lideresa de Fuerza Popular, el expresidente mostró empatía por su situación.
"Me confió algo muy interesante. Si me estás mirando, Martín. Yo le pregunto (...) ¿qué piensa de Keiko? y me dice: 'No, a mí me da pena que ella haya estado presa'. Vi su lado humano ¿no? Después de todo lo que ha pasado, tenía ese tema de defender a Keiko", declaró a nuestro medio.
Enseguida, Flores aseguró haber considerado a Vizcarra como un amigo al igual que a su hermano Mario. Esto debido a que el expresidente no tuvo reparos en contarle cosas bastante privadas sobre su entorno, llegando incluso a decirle que no era necesario que apagase el celular, puesto que confiaba totalmente en ella.
"A Martín, como persona, lo consideré un amigo. A Mario también. Martín me contó cosas muy privadas, quizás en su tristeza, en su dolor, como persona (...) le dije 'Presidente, voy a apagar mi teléfono' y me dijo: 'No, Elizabeth. Yo confío en ti", agregó.
Elizabeth Flores denuncia a Perú Primero
En otro momento, la excandidata a diputada por Perú Primero denunció públicamente al partido liderado por Martín Vizcarra. Flores, quien vive en Estados Unidos desde hace varios años, decidió apostar por la organización política de los hermanos Vizcarra; sin embargo, le quitaron su candidatura pese a los aportes económicos que realizó para pertenecer a dicha agrupación.
"Me quitaron de las manos mi candidatura. Yo no tengo ni una denuncia, sin darme una explicación por escrito me sacaron de mi candidatura que ya había hecho el pago, tenía mi separación en el partido con el número 7", aseveró en el programa.
De esta manera, se conoció que, según declaraciones de la excandidata a diputada por el partido Perú Primero, Elizabeth Flores, el expresidente Martín Vizcarra le habría confesado sentir pena por Keiko Fujimori cuando esta estuvo en prisión hace algunos años.