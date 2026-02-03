Excandidata de Perú Primero denuncia a Martín Vizcarra por aportes no formalizados

En exclusiva
Exitosa Noticias
En entrevista para Exitosa, Elizabeth Flores, excandidata a diputada de Perú Primero, anunció que presentó una denuncia contra Martín Vizcarra y su partido por aportes que realizó para pertenecer a la agrupación política y que, a pesar de eso, le retiraron su candidatura.
Denuncia al partido Perú Primero
Elizabeth Flores, excandidata a diputada de Perú Primero realiza una denuncia pública y formal en contra del partido político encabezado por el expresidente de la República, Martín Vizcarra.