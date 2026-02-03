RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Excandidata de Perú Primero denuncia a Martín Vizcarra por aportes no formalizados

Elizabeth Flores, excandidata a diputada de Perú Primero, denunció irregularidades al momento de su candidatura para las Elecciones 2026 a pesar de seguir los lineamientos y aportes de dinero al partido.

Excandidata de Perú Primero denuncia a Martín Vizcarra (Composición Exitosa)

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/02/2026

En entrevista para Exitosa, Elizabeth Flores, excandidata a diputada de Perú Primero, anunció que presentó una denuncia contra Martín Vizcarra y su partido por aportes que realizó para pertenecer a la agrupación política y que, a pesar de eso, le retiraron su candidatura.

Denuncia al partido Perú Primero

Elizabeth Flores, excandidata a diputada de Perú Primero realiza una denuncia pública y formal en contra del partido político encabezado por el expresidente de la República, Martín Vizcarra.

Noticia en desarrollo...

