'Magaly TV, La Firme' regresa: Confirman FECHA Y HORA del programa con confidencial AMPAY

El reconocido programa de espectáculos 'Magaly TV, La Firme' confirmó su regreso a la televisión peruana con fecha y hora del primer programa de este 2026. ¿Con confidencial ampay? Esto se sabe.

'Magaly TV, La Firme': Fecha y hora del programa

Magaly Medina regresa a las pantallas peruanas este 2026. Así lo confirmó ATV con un esperado anuncio para los seguidores de Chollywood y 'La Urraca'.

Tras más de un mes de espera, el video promocional muestra a la presentadora de espectáculos saliendo de su casa televisiva para recibir un material confidencial con un posible ampay que pone en vilo a la farándula peruana.

Así, se confirma el regreso de 'Magaly TV, La Firme' desde este lunes 9 de febrero a las 9:45 de la noche, horario habitual la presentadora peruana en la televisión.

Su regreso a la televisión peruana este 2026 se vio retrasado por los cuidados postoperatorios tras realizarse una cirugía estética en el rostro, el cuál aún no ha sido revelado.

Hasta el momento, Medina ha utilizado pañuelos para cubrir su rostro creando más expectativa respecto a la intervención quirúrgica a la que fue sometida en Argentina.

La misma 'Urraca' contó durante su recuperación que solicitó unos días más de espera al canal para sentirse completamente habilitada para conducir el programa. "Mi salud está primero", indicó.

Como anuncio adicional, Magaly anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que pronto se dará el inicio de la nueva temporada de su podcast 'Magaly Medina', el cual cuenta diversas personalidades del espectáculo.

¿Cuál es el resultado de la cirugía?

Tras su llegada a Lima, Magaly compartió un video desde su casa donde muestra el proceso de mudanza en el que se encuentra. Además dio unos detalles extra sobre el resultado final de su operación.

Magaly comentó que se ha sometido a un proceso de drenaje linfático que ya está dando resultados. Sin embargo, comentó que los resultados finales se verían en unos seis meses.

A 'La Urraca' se le observó sin las marcas de operaciones pero aún mantiene el uso de lentes de sol y los emblemáticos pañuelos alrededor de su cara como medida de protección.

