Muere famosa cantante de "La Voz Nigeria" mientras dormía en su propia casa: Esto es lo que se sabe

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo de la música amaneció con una noticia que ha generado sorpresa y dolor entre miles de seguidores. Una cantante que alcanzó notoriedad en un programa de talento televisivo falleció de manera inesperada mientras descansaba en su casa.

La noticia fue confirmada por medios locales y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde fanáticos y colegas expresaron su pesar. La artista, recordada por su voz potente y carisma en el escenario, había logrado construir una base de admiradores que seguían de cerca su carrera desde su aparición en televisión.

Su partida deja un vacío en la escena musical y generó preocupación sobre las condiciones de seguridad y salud que rodean a figuras públicas en contextos adversos.

El misterio detrás de la tragedia

Se trata de Ifunanya Nwangene, cantante que participó en La Voz Nigeria. La artista falleció tras ser mordida por una serpiente en su hogar, según confirmaron medios internacionales. El hecho ocurrió mientras descansaba, lo que explica la sorpresa y el impacto que generó la noticia.

La cantante había ganado reconocimiento por su talento en el programa y mantenía una presencia activa en redes sociales, donde compartía su vida artística y personal. Su muerte ha sido descrita como un golpe inesperado para la industria musical nigeriana y para los seguidores del formato televisivo.

Ifunanya Nwangene falleció mientras dormía y fue mordida por una serpiente.

No logró salvarse

Sam Ezugwu, amigo de la cantante, confirmó su deceso. Poco después se conoció que la cantante, tras ser mordida, buscó ser atendida en una clínica cercana. Sin embargo, el lugar no contaba con ningún anti-veneno, por lo que se fue a un hospital.

Ezugwu señala que al enterarse del estado de salud de su amiga, fue inmediatamente a verla, pero ambos se dieron cuenta que el nosocomio solo tenía uno de los antídotos que requerían. Ante ello, fue a buscar el faltante fuera del recinto, pero al regresar, ya era tarde: la cantante yacía sin vida en el lugar.

La tragedia ha desatado mensajes de condolencias de colegas, fanáticos y figuras del entretenimiento. Muchos resaltaron su capacidad vocal y la energía que transmitía en cada presentación. Al mismo tiempo, el caso pone en evidencia los riesgos que enfrentan comunidades en zonas donde la fauna puede representar un peligro cotidiano.

Ifunanya Nwangene, the singer and former "The Voice Nigeria" contestant who passed away after snakebite at her home in Abuja. 💔🕊️ pic.twitter.com/Fb0Sk9eAbw — Pulse Nigeria (@PulseNigeria247) February 2, 2026

La muerte de Nwangene no solo es un hecho doloroso para la música, sino también un recordatorio de la vulnerabilidad humana frente a circunstancias inesperadas. La forma en que ocurrió —en su propio hogar, mientras dormía— añade un componente de dramatismo que explica la magnitud de la conmoción pública.

La partida de Ifunanya Nwangene, cantante de La Voz Nigeria, ha dejado consternados a sus seguidores y a la industria musical. Su muerte, ocurrida en circunstancias inesperadas, marca un capítulo trágico en la historia reciente del entretenimiento.