Iquitos: Sujeto es sentenciado a 35 años de cárcel por abusar de su hija en un bus público

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La indignación se apoderó de la ciudadanía en Loreto. El Poder Judicial sentenció a un hombre por ultrajar a su propia hija de apenas dos años mientras viajaban en un colectivo.

Abuso sexual en Iquitos: Detalles de la condena y el caso

Abuso sexual en Iquitos es el delito por el cual Wilder Oblitas Pacaya, de 28 años, recibió una condena ejemplar de 35 años de pena privativa de la libertad. El trágico suceso ocurrió cuando el sujeto, bajo los efectos del alcohol, tomó a la menor con el falso pretexto de sacarla a pasear, aprovechando que se encontraba separado de la madre de la pequeña.

Asimismo, la intervención ciudadana fue determinante para capturar al agresor en flagrancia. La cobradora del vehículo del bus notó la actitud sospechosa, por lo que alertó inmediatamente al resto de los pasajeros, quienes no dudaron en inmovilizar al hombre para evitar que escapara del lugar.

Igualmente, los testigos del hecho trasladaron al detenido hacia el Puesto de Intervención Rápida (PIR), ubicado en la intersección de las calles Libertad y Aguirre, en el sector de Bagazán, distrito de Belén. Durante el trayecto hacia la dependencia policial, se reportó que el individuo no mostró arrepentimiento alguno por sus actos, una actitud que incrementó la conmoción social en toda la región.

#LoÚltimo. En menos de 72 horas, Poder Judicial impuso en Loreto 35 años de cárcel contra sujeto por el delito de violación sexual en agravio de su hija de dos años de edad. (1/4) pic.twitter.com/F8G4VRicaM — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 19, 2026

Reacciones tras el abuso sexual en Iquitos

Por otro lado, la abuela de la pequeña víctima, de 75 años, expresó el dolor que atraviesa su familia tras conocer el desenlace de esta agresión, donde pidió justicia ante el hecho que sacudió a la comunidad.

"Queremos que le caiga todo el peso de la ley", manifestó.

Además, las autoridades judiciales informaron que el sentenciado, habría admitido su responsabilidad ante la justicia tras la presentación de pruebas irrefutables por parte de la Unidad de Flagrancia. La rápida respuesta de las autoridades permitió cerrar el caso en un tiempo récord, brindando una medida de protección a la menor afectada.

Consecuentemente, el entorno familiar del sentenciado ha solicitado que se continúe investigando a la madre de la menor para descartar cualquier otra responsabilidad en las circunstancias que rodearon este lamentable incidente. Este pedido busca esclarecer completamente el contexto familiar previo al día en que ocurrieron los hechos.

En suma, el caso de abuso sexual en Iquitos marca un precedente importante en la lucha contra la violencia infantil en el país. La rápida actuación de los testigos y la celeridad de las autoridades judiciales permiten que el responsable de este abuso sexual en Iquitos cumpla su condena tras las rejas, enviando un mensaje claro de que estos delitos no quedarán impunes bajo ninguna circunstancia.