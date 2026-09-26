Pamela López saca a la luz conversación privada con Mario Irivarren cuando estaba con Ivana Yturbe

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a poner sobre la mesa una historia del pasado al revelar una conversación privada con Mario Irivarren, ocurrida cuando él mantenía una relación con Ivana Yturbe. La animadora contó por qué decidió escribirle y qué respuesta recibió en aquel entonces.

Pamela López le escribió a Mario Irivarren

La revelación se produjo durante la más reciente edición de Vale Todo, espacio que Pamela López conduce junto a Pati Lorena.

Todo ocurrió después de que la empresaria expusiera los mensajes que, según relató, le habría enviado Derek Baigorria, quien se le habría insinuado y ofrecido lujosos viajes y carteras.

Pero esta vez, Pamela López decidió retroceder varios años en el tiempo y mostrar una conversación privada que había tenido con Mario Irivarren.

Según explicó, fue ella misma quien tomó la iniciativa de escribirle cuando el conocido personaje de la farándula todavía era pareja de Ivana Yturbe.

En aquel momento, Pamela López mantenía una relación con Christian Cueva, estaba gestando y residía en Brasil. Además, contó que todavía no formaba parte del mundo de la farándula y que desconocía las infidelidades del futbolista.

El motivo de su mensaje estuvo relacionado con unas bromas que Mario Irivarren realizaba en Esto es guerra sobre Christian Cueva y otra integrante del reality.

Pamela López explicó que aquellas situaciones le resultaban incómodas, especialmente por el momento personal que atravesaba.

"Yo vivía en Brasil y él estaba en un programa de competencia. Cuando él vivía afuera, él se dedicaba a hacer ciertas bromas cuando yo estaba gestando y a mí me incomodaba. Yo me tomé el atrevimiento de escribirle a pedirle, por favor, respeto por mi embarazo y estaba haciendo bromas desatinadas", relató.

La ex de Christian Cueva agregó que no entendía el contexto de aquellas bromas porque no estaba involucrada en ese ambiente televisivo y que, además, se hacían comentarios sobre su entonces pareja con otra persona.

Mario Irivarren le respondió y pidió disculpas

A diferencia de Ivana Yturbe, quien no respondió los mensajes en aquel momento, Mario Irivarren sí decidió contestarle a Pamela López. La influencer recordó que recibió una respuesta educada y en la que el exchico reality intentó explicarle lo ocurrido.

"Mario fue el único que sí me contestó, bastante educado, me pidió disculpas, me explicó un poco... Él desconocía mi situación que yo estaba procesando y yo vivía en Brasil y él estaba en un programa de competencia", señaló.

Aunque Pamela López no mencionó directamente el nombre de la mujer involucrada en aquellas bromas, la nota de apoyo relaciona este episodio con una fotografía que circuló en ese tiempo, en la que Rosángela Espinoza aparecía junto a Christian Cueva, ambos recostados sobre una cama.

Así, Pamela López decidió sacar a la luz la conversación privada que sostuvo con Mario Irivarren cuando él todavía estaba con Ivana Yturbe. En aquella oportunidad, el exchico reality le pidió disculpas y le explicó el contexto de las bromas.