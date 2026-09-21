Joven de 18 años es asesinada por menor de edad tras asistir a festividad religiosa en Huancayo

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un trágico feminicidio consternó a los habitantes de Sapallanga, provincia de Huancayo, luego de que las autoridades policiales encontraron el cuerpo sin vida de Julieta Candy Javier Arias, de 18 años. El cadáver fue encontrado, durante la mañana del 18 de septiembre, dentro de un canal de riego en Miluchaca.

La joven víctima había asistido a una celebración por la Virgen de Cocharcas en donde posteriormente desapareció. Su madre, Yolanda Arias, reconoció sus pertenencias en la escena del crimen quien exigió a los policías que capturen al asesino.

Detalles de la captura y confesión del homicida

La investigación realizada por la Policía Nacional en apoyo con las grabaciones de cámaras de seguridad permitió identificar y detener a un adolescente de 17 años de iniciales C.A.A. como presunto responsable.

El adolescente confesó el crimen ante el Área de Investigación Criminal de Huancayo y contó que la asfixió con sus manos. La agresión ocurrió luego de haber sostenido un encuentro sexual en una zona descampada.

Según el testimonio, la joven de 18 años le advirtió que acudiría a las autoridades para denunciarlo, lo que desató la agresión del menor.

El menor contó que le reclamó:

"¿Por qué tenías que hacer eso, si tú sabes bien que tengo mis hermanitas, mi mamá está enferma?". Según sus palabras, Julieta respondió negativamente: "No me interesa". "Después la ahorqué por miedo y temor a que me denunciara", declaró el menor.

Tras percatarse de que la muchacha había perdido el conocimiento, el atacante sustrajo el dispositivo celular de la víctima y abandonó la zona del crimen.

A la mañana siguiente, el adolescente escondió el teléfono en un callejón y lavó su ropa, argumentando después a los peritos que estas prendas estaban sucias por sus labores diarias.

Escena del feminicidio

Resultados forenses y situación legal del acusado

El equipo del Ministerio Público llegó al sector y dispuso el traslado inmediato del cuerpo hacia la morgue central de Hualhuas para practicar las pericias respectivas.

Horas después, la necropsia oficial concluyó que la joven trabajadora murió por estrangulamiento y confirmó formalmente que padeció una violencia sexual antes de perder la vida.

Durante la inspección de la trágica escena, los agentes de la Policía Nacional solo encontraron el cargador del celular de la víctima junto a un árbol.

Asimismo, los peritos criminalísticos reportaron prendas íntimas rotas y documentaron un evidente forcejeo, tras hallar varios cabellos de la mujer fuertemente enredados entre unos alambres de púas.

Finalmente, el adolescente acusado presentaba diversos arañazos en su mano, lesiones que intentó justificar alegando golpes sufridos en el trabajo y durante partidos de fútbol.

El juzgado correspondiente dictaminó que el infractor sea ingresado al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de El Tambo durante 50 días, a la espera de una sentencia definitiva.