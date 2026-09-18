Tragedia en Trujillo: camioneta cae a un abismo y deja dos víctimas mortales

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Otuzco, región La Libertad, ha cobrado la vida de dos personas y ha dejado a otras tres gravemente heridas. Este suceso se produjo cuando un vehículo se despistó de su ruta y cayó por un abismo.

Este fatídico hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la tarde en el sector conocido como Rayampampa, ubicado a la altura del kilómetro 51. Actualmente, la Policía se encuentra investigando los factores que originaron esta tragedia, dado que la unidad se desplazaba desde Otuzco con destino hacia la ciudad de Trujillo.

Aún se desconocen las causas del accidente

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad, la unidad protagonista del siniestro fue una camioneta marca Toyota, modelo Hilux.

En el interior del vehículo viajaban cinco personas al momento del despiste. Tras la caída, los tres sobrevivientes quedaron atrapados entre los fierros retorcidos de la carrocería, lo que generó enormes dificultades para las labores de rescate en la accidentada geografía de la zona.

Por otro lado, los cuerpos de las dos víctimas mortales terminaron en el fondo de la pendiente, muy cerca de las orillas del río que cruza por dicho lugar. Ante la alerta del suceso, diversas unidades se movilizaron de inmediato.

Personal de Seguridad Ciudadana de Otuzco acudió para brindar los primeros auxilios, sumando esfuerzos con la Policía de Carreteras y los especialistas del SAMU.

Asimismo, efectivos de la Compañía de Bomberos N° 26 de Trujillo viajaron hasta el punto del desastre para apoyar en la extracción de los afectados.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En La Libertad, un trágico accidente se produjo durante la tarde en la ruta Otuzco-Trujillo, donde una camioneta con 5 ocupantes se precipitó en un abismo, cobrando la vida de dos personas y dejando a las otras tres heridas. Causas del accidente... pic.twitter.com/HxtL0Dku1s — Exitosa Noticias (@exitosape) September 19, 2026

Se desconoce la identidad de los accidentados

Los tres heridos fueron trasladados en estado crítico hacia diferentes hospitales locales, aunque se estima que podrían ser derivados de emergencia hacia centros médicos de mayor complejidad en la ciudad de Trujillo por la noche o madrugada

Hasta el momento, las identidades de todos los agraviados siguen siendo desconocidas.

Se espera la llegada del representante del Ministerio Público, el encargado legal de autorizar el levantamiento de los cadáveres y disponer su traslado inmediato hacia las instalaciones de la morgue correspondiente,

Por último, cabe aclarar que aún continúan las indagaciones policiales sobre lo que provocó el despiste del vehículo hacia el abismo.