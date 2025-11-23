Derrumbe en Arequipa: Vehículos varados por MÁS DE 40 HORAS y un fallecido en la vía

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El viernes 21 de noviembre se produjo un derrumbe de roca en la ruta Atico-Ocoña, en Arequipa, afectando a cientos de vehículos que han quedado varados por más de 40 horas. Durante esta circunstancia, una persona fue encontrada sin vida dentro de un bus interprovincial.

35 kilómetros de fila

Estos vehículos están varados desde la tarde del viernes, cuando llegaron a la zona y no pudieron pasar por el derrumbe registrado en el kilómetro 732 de la Panamericana Sur. Lamentablemente, hasta el momento no se ha podido liberar completamente la vía.

Son aproximadamente 35 kilómetros de fila de vehículos desde el derrumbe hacia Camaná, llegando hasta la zona de pescadores. Hacia la parte de arriba, se encuentra un túnel donde permanecen los vehículos que han salido de Arequipa y tienen destinos como Ica, Lima y Nazca.

Algunos choferes y conductores se encontraron muy desesperados. Tras el derrumbe, ciertos vehículos se metieron en contra, generando otro problema al obstaculizar por completo ambos carriles de la Panamericana Sur.

De esta forma, para poder hacerles espacio, los camiones varados no han tenido más remedio que apartarse dejando milímetros de espacio libre para que los buses que infringieron la vía puedan transitar.

Ruta Atico-Ocoña continúa parcialmente restringida

Hasta la mañana del domingo 23 de noviembre, dicho tramo continúa con el pase parcialmente restringido para las unidades vehiculares, ya que solo se ha logrado habilitar un carril para que los vehículos puedan transitar.

Para los trabajos de liberación de la vía, se ha hecho uso de una retroexcavadora, un cargador frontal y un camión que están haciendo los trabajos en la zona, según lo informado por el municipio distrital de Atico.

Por su parte, Provías Nacional ha señalado que liberar por completo la vía, retirando todas las rocas, demorará, por lo menos, cuatro días. Esto provocará que el tránsito vehicular por la zona continúe restringido.

Un fallecido en un bus varado

Este derrumbe dejó un fatal suceso en Arequipa. Un hombre de 57 años fue hallado muerto dentro de un bus que permanecía varado en la zona bloqueada.

Mientras viajaba solo desde Lima hacia Arequipa en un bus interprovincial de la empresa Chavín Express, Carlos Alfredo Gómez Águila perdió la vida en circunstancias desconocidas que la Policía Nacional está investigando. Sin embargo, no se ha descartado que su deceso haya sido por causas naturales.

El cadáver ha sido internado en el centro de salud del sector, que en realidad es un hospital, pero que actualmente funciona como un establecimiento de salud de categoría 1-3.

Desde el último viernes, cientos de vehículos y miles de pasajeros se vieron afectados por el derrumbe de rocas en la ruta Atico-Ocoña en Arequipa. Hasta el momento, el tramo continúa parcialmente restringido.