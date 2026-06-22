Minsa brinda recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias en niños y adultos mayores

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Ante la presencia de los cambios climáticos en el territorio nacional, es común que la población presente síntomas de problemas respiratorios. Por esta razón, el Minsa ha publicado una serie de recomendaciones para prevenir las infecciones en niños y adultos mayores.

Prevención de infecciones respiratorias

El Ministerio de Salud (Minsa) recordó a la población la importancia de reforzar las medidas de prevención frente a las infecciones respiratorias, especialmente en los grupos más vulnerables como los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años.

A través de sus canales oficiales, la entidad señaló que el cuidado de la salud debe mantenerse de manera constante y que las acciones preventivas pueden reducir el riesgo de contagios y complicaciones. "Cuidar a los que más amamos es una tarea de todos los días", indicó el Minsa en su mensaje dirigido a las familias peruanas.

Cuidar a los que más amamos es una tarea de todos los días. 👵🏻👶🏽 Los niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años son los más expuestos a una infección respiratoria. pic.twitter.com/nirXlwnobt — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 22, 2026

Recomendaciones del Minsa para prevenir una infección respiratoria

Entre las principales recomendaciones difundidas se encuentra el lavado frecuente de manos, una medida fundamental para evitar la transmisión de virus y bacterias que pueden ocasionar enfermedades respiratorias.

Siguiendo esa línea, el Minsa también destacó la importancia de mantener al día las vacunas contra la influenza y el neumococo, principalmente en menores de 5 años y adultos mayores de 60 años, que son parte de la población que más se ven afectados por estos malestares.

Asimismo, el Minsa recomendó mantener una adecuada hidratación. Según la información difundida, los adultos deben consumir como mínimo ocho vasos de agua al día, mientras que en el caso de los niños se sugiere alrededor de cuatro vasos diarios, de acuerdo con sus necesidades.

Otra de las indicaciones es acudir a un establecimiento de salud o consultar con un médico si se presentan síntomas respiratorios por varios días, con la finalidad de recibir una evaluación oportuna y evitar que la enfermedad pueda agravarse.

Asistencia médica en línea

Para recibir orientación, la población puede comunicarse gratuitamente con la Línea 113 del Minsa o acudir al centro de salud más cercano para recibir atención llevada a cabo por profesionales.

Con estas medidas, el sector Salud busca fortalecer la prevención en estos sectores de la población y reducir el impacto de las infecciones respiratorias durante las temporadas en las que aumentan los casos a causa de los cambios climáticos.

Finalmente con estas recomendaciones del Minsa, se puede prevenir infecciones respiratorias en niños y adultos mayores ante el aumento de casos.