¡Alerta roja! Senamhi advierte lluvias extremas en dos regiones de la costa norte: Entérate cuáles son sus provincias en riesgo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta extrema intensidad en dos regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 054, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta roja " hasta la 1:00 p. m. del martes 24 de febrero en las regiones de Lambayeque y Piura. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Lambayeque: Lambayeque. Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón y Piura.

En ese sentido, también se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en gran parte de la zona altoandina con mayor incidencia en el sector de la sierra norte y sur, las cuales estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m., y nevadas en zonas situadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur del país.

Del mismo modo, se calculan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, con mayor incidencia sobre la selva alta centro y sur, también con presencia de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

INDECI recomienda medidas de preparación

Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso.

Finalmente, también recomiendan a la población de las ciudades en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.