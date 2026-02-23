Terrible hallazgo: Hombre fue encontrado sin vida frente a colegio en Puno

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La tranquilidad de Chupa se rompió la mañana del 23 de febrero con un hallazgo que dejó en shock a vecinos y estudiantes, Un poblador de la comunidad de Collpani, de nombre Juan Mamani, fue encontrado sin vida en el frontis de una institución educativa ubicada en el jirón San Román.

El cuerpo yacía en plena vía pública. A su alrededor se observaron manchas de sangre y una botella de cerveza rota, elementos que han generado dudas sobre lo ocurrido. La escena fue presenciada por varios vecinos, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

La noticia se propagó con rapidez en este distrito de la provincia de Azángaro, en la región Puno. El impacto fue mayor por tratarse de un espacio cercano a un colegio, lo que generó preocupación entre vecinos y docentes.

Investigación en curso

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar y acordonaron la zona para iniciar las diligencias. Los agentes recogieron indicios y tomaron declaraciones a testigos con el fin de reconstruir las últimas horas de la víctima.

Poco después, representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cadáver y dispusieron su traslado a la morgue de Azángaro. Allí se le practicará la necropsia de ley que permitirá conocer con precisión las causas de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis. Se investiga si se trató de un accidente o de un posible hecho criminal. La presencia de sangre en la escena es uno de los puntos clave que deberán analizar los peritos.

Dolor y pedido de justicia

La familia de Mamani atraviesa momentos de profundo dolor. Vecinos de Collpani y de otros sectores de Chupa se acercaron para acompañar a los deudos y expresar su solidaridad.

En las calles del distrito se respira tristeza e incertidumbre. Muchos pobladores han pedido que el caso se esclarezca con rapidez y trasparencia. Señalan que la seguridad en la zona es un tema que debe ser atendido con urgencia para evitar nuevos hechos que afecten a la comunidad.

La imagen del cuerpo tendido frente al colegio ha dejado una marca difícil de borrar. Para muchos, no se trata solo de una investigación más, sino de una situación que exige respuestas claras.

Mientras avanzan las diligencias, Chupa permanece atenta a los resultados de la necropsia y a los informes oficiales. La verdad sobre lo ocurrido será clave para calmar la preocupación y dar justicia a una familia que hoy llora una pérdida inesperada.