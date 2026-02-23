Pánico en Ica: Doble HUAICO destruye tramo de la Panamericana Sur y lo convierte en río

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Grave emergencia en Ica! El ya afectado kilómetro 337 de la Panamericana Sur, en el distrito de Ocucaje, ha terminado por colapsar este lunes luego de que dos nuevos huaicos destruyeran la vía asfáltica, convirtiéndola en un río.

Desde este sábado, el tránsito vehicular en la carretera había quedado totalmente bloqueado en ambas direcciones debido a la caída de deslizamientos provocados por fuertes lluvias, dejando cientos de vehículos varados y volcados.

Primer huaico

Esta vez, otro deslizamiento de lodo y barro se registró este lunes 23 de febrero a las 6 de la mañana, a raíz de las precipitaciones en las zonas altas del distrito de Yauca del Rosario.

Nuevamente, el aluvión paralizó el tránsito desde las primeras horas del día, generando largas colas de vehículos de carga y pasajeros varados que se extienden por más de 20 kilómetros en ambos sentidos.

Ante la desesperación y el pánico, cientos de personas optaron por arriesgar sus vidas haciendo cadenas humanas y cruzando a pie el cauce del huaico para hacer transbordos y llegar a sus destinos.

Panamericana Sur en Ocucaje, Ica, queda convertida en río tras doble huaico.

Segundo huaico por la tarde hace colapsar Panamericana Sur

Pero ese no fue el peor escenario. A las 4 de la tarde, mientras maquinaria pesada realizaba labores de limpieza para restablecer el paso parcialmente, un segundo huaico cayó en el mismo tramo.

La fuerza del agua socavó la base y sub-base de la Panamericana Sur, destruyendo lo que quedaba de la carpeta asfáltica y transformando la plataforma vial en el lecho de un río.

Al cierre de esta nota, decentas de vehículos livianos continúan intentando evadir el bloqueo vehicular mediante una vía alterna en el sector de José de Pinilla.

En contraparte, transportistas de carga pesada se llevaron la peor parte: permanecen inmovilizados y hacen un llamado urgente a las autoridades para el envío de más maquinaria pesada que permita auxiliarlos.

Recomendaciones ante emergencias por lluvias y crecida de ríos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advierte sobre los peligros de las lluvias intensas y la crecida de los ríos, por lo que sugiere: