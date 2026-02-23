RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Vehículos varados

Pánico en Ica: Doble HUAICO destruye tramo de la Panamericana Sur y lo convierte en río

Luego de que dos huaicos destruyeran el kilómetro 337 de la Panamericana Sur, en el distrito de Ocucaje, Ica, el tramo quedó convertido en un río tras el colapso del asfalto.

Doble huaico arrasa con la Panamericana Sur en Ocucaje, Ica.
Doble huaico arrasa con la Panamericana Sur en Ocucaje, Ica. Composición Exitosa

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 23/02/2026

Síguenos en Google News Google News

¡Grave emergencia en Ica! El ya afectado kilómetro 337 de la Panamericana Sur, en el distrito de Ocucaje, ha terminado por colapsar este lunes luego de que dos nuevos huaicos destruyeran la vía asfáltica, convirtiéndola en un río.

Desde este sábado, el tránsito vehicular en la carretera había quedado totalmente bloqueado en ambas direcciones debido a la caída de deslizamientos provocados por fuertes lluvias, dejando cientos de vehículos varados y volcados.

Primer huaico

Esta vez, otro deslizamiento de lodo y barro se registró este lunes 23 de febrero a las 6 de la mañana, a raíz de las precipitaciones en las zonas altas del distrito de Yauca del Rosario.

Nuevamente, el aluvión paralizó el tránsito desde las primeras horas del día, generando largas colas de vehículos de carga y pasajeros varados que se extienden por más de 20 kilómetros en ambos sentidos.

Ante la desesperación y el pánico, cientos de personas optaron por arriesgar sus vidas haciendo cadenas humanas y cruzando a pie el cauce del huaico para hacer transbordos y llegar a sus destinos.

¡Atención! Peligro de huaico por alerta de activación de quebradas en seis regiones para las próximas 24 horas
Lee también

¡Atención! Peligro de huaico por alerta de activación de quebradas en seis regiones para las próximas 24 horas

Panamericana Sur en Ocucaje, Ica, queda convertida en río tras doble huaico.
Panamericana Sur en Ocucaje, Ica, queda convertida en río tras doble huaico.

Segundo huaico por la tarde hace colapsar Panamericana Sur

Pero ese no fue el peor escenario. A las 4 de la tarde, mientras maquinaria pesada realizaba labores de limpieza para restablecer el paso parcialmente, un segundo huaico cayó en el mismo tramo.

La fuerza del agua socavó la base y sub-base de la Panamericana Sur, destruyendo lo que quedaba de la carpeta asfáltica y transformando la plataforma vial en el lecho de un río.

Ica: Huaicos bloquean carretera Panamericana Sur en km 337 y dejan cientos de vehículos varados
Lee también

Ica: Huaicos bloquean carretera Panamericana Sur en km 337 y dejan cientos de vehículos varados

Al cierre de esta nota, decentas de vehículos livianos continúan intentando evadir el bloqueo vehicular mediante una vía alterna en el sector de José de Pinilla.

En contraparte, transportistas de carga pesada se llevaron la peor parte: permanecen inmovilizados y hacen un llamado urgente a las autoridades para el envío de más maquinaria pesada que permita auxiliarlos.

Recomendaciones ante emergencias por lluvias y crecida de ríos

 El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advierte sobre los peligros de las lluvias intensas y la crecida de los ríos, por lo que sugiere:

  • Evitar construir viviendas en riberas, quebradas o zonas con antecedentes de inundaciones.
  • No cruzar corrientes de agua que superen la altura de las rodillas.
  • No usar puentes si el nivel del agua está cerca del borde.
  • Alejarse de zonas inundadas o con riesgo de desborde.
  • En caso de inundación, evacuar a una zona alta lo antes posible.

Temas relacionados Deslizamiento de tierra Exitosa Ica fuertes lluvias huaico huaicos Ica lluvias Ocucaje temporada de lluvias

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA