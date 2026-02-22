Sismo remece Perú esta tarde : Conoce AQUÍ el epicentro y la magnitud del temblor sentido HOY 22 de febrero

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un sismo remeció Perú hoy, domingo 22 de febrero, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Temblor hoy en Perú: ¿Cuál fue su magnitud?

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió la tarde de este domingo 22 febrero, precisamente a las 1:03 p.m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo al más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico sentido durante la tarde de hoy, tuvo una magnitud de 4.3 con el punto de referencia a 53 kilómetros al oeste de Lomas, provincia de Caravelí, región Arequipa.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 18 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 15.83 y -75.27, teniendo una intensidad III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0098

Fecha y Hora Local: 22/02/2026 13:03:29

Magnitud: 4.3

Profundidad: 18km

Latitud: -15.83

Longitud: -75.27

Intensidad: III Lomas

Referencia: 53 km al SO de Lomas, Caravelí - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 22, 2026

Cabe mencionar que, a las 2:07 p. m. de esta tarde ocurrió una réplica de magnitud 3.8, a 33 kilómetros al sur de Chala, Caravelí, y con una profundidad de 23 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0099

Fecha y Hora Local: 22/02/2026 14:07:43

Magnitud: 3.8

Profundidad: 23km

Latitud: -16.16

Longitud: -74.27

Intensidad: II-III Chala

Referencia: 33 km al S de Chala, Caravelí - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 22, 2026

Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.