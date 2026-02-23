Máncora afronta fuertes lluvias e inundaciones: Alcalde pide a presidente José Balcázar atender emergencia

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Máncora, Manuel Cruz, hizo un llamado al presidente de la República, José María Balcázar, y a los ministros de Estado con la finalidad de que se atienda la situación crítica que afronta su jurisdicción a raíz de las fuertes lluvias que han generado deslizamientos y demás desastres.

Pide acciones al MTC

Durante conversación con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el burgomaestre expresó su preocupación ante la situación vivida el último domingo 22 de febrero, debido a que por la presencia de una lluvia torrencial, se activaron varias quebradas, se inundaron viviendas y el tránsito vehicular se paralizó por largas horas.

Según detalló Cruz, debido a las graves afectaciones en las principales vías, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), liderado por Aldo Prieto, debe tomar cartas en el asunto; ello en el marco de la postergación de los trabajos de rehabilitación de la vía Sullana - Tumbes. "Hace más de dos años que esta obra empezó y todavía no la pueden terminar", enfatizó.

Es así que, el alcalde de Máncora expresó su indignación ante la falta de atención por parte del Estado ante estas situaciones; por ello, hizo un llamado no solo a los ministros de Estado, sino también al presidente José María Balcázar para que asista a Piura y observe los daños generados por dichos fenómenos.

No cuentan con suficientes recursos

Cabe mencionar que, según Manuel Cruz, son 200 viviendas afectadas ante el último desastre reportado. Al respecto, precisó que no cuentan con suficientes recursos económicos para poder brindar el apoyo correspondiente a cada familia que se ve perjudicada. "La gente nos pide auxilio", agregó.

"(...) Esperamos que el ministro de Transportes, el ministro de Turismo, el mismo presidente de la República vengan y vean los daños que se han ocasionado", dijo a nuestro medio, este lunes 23 de febrero.

Es así que, un sector muy afectado es el turismo, debido a que se paralizan las empresas que brindan tours, los hospedajes, restaurantes y más. "Pasan esta situación que es muy grave", precisó el alcalde. Es por esto, que Cruz consideró como un "problema" el hecho que se presenten lluvias intensas con más continuidad.

"Si hay una lluvia torrencial como esta, que han habido truenos, relámpagos, va a ser muy lamentable para todos los mancoreños, tenemos que ponernos a buen recaudo", añadió.

Para concluir, el alcalde de Máncora, Manuel Cruz, indicó que se necesitan urgentemente, maquinarias pesadas, debido a que hay calles que se encuentran inundadas de barro.