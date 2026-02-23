Elecciones 2026: JEE Lima Centro ordenó anotación marginal en hoja de vida de Keiko Fujimori

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

De cara a las Elecciones 2026, el JEE Lima Centro 1 declaró fundada la solicitud de anotación marginal presentada por el personero legal de Fuerza Popular, Edwin Lévano, respecto a la hoja de vida de la candidata presidencial Keiko Fujimori.

La Resolución N.° 01408-2026-JEE-LIC1/JNE, emitida el pasado 19 de febrero, dispone que se incorpore información complementaria en el Rubro VIII del documento, referido a ingresos y rentas, a fin de que la ciudadanía cuente con datos actualizados sobre Fujimori.

Según lo señalado, se consignará en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) su remuneración bruta anual en el sector privado correspondiente al año 2024, que asciende a S/ 271.853,45, así como la percepción de rentas de tercera categoría por S/ 45,597.

De esta forma, la resolución ordena al especialista en Tecnologías de la Información del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 a efectuar la anotación marginal, un mecanismo contemplado en el marco de fiscalización electoral que permite añadir información verificable al documento ya presentado el pasado 18 de diciembre por la líder de Fuerza Popular.

La aplicación de este recurso no implica una sanción o exclusión del proceso electoral contra Fujimori. Su finalidad es reforzar el principio de transparencia en la información declarada por los candidatos.

Desde Fuerza Popular, indicaron que el pedido fue realizado para precisar datos y evitar interpretaciones eróneas sobre los ingresos consignados inicialmente.

Con esta decisión, la DJHV de la candidata quedará actualizada con la anotación marginal correspondiente.

Fujimori niega división en Fuerza Popular y reitera voto por Maricarmen Alva

Laa candidata presidencial y líder de FP negó que su bancada se haya dividido en los votos el pasado 18 de febrero y reiteró que los legisladores de su grupo parlamentario apoyaron en bloque a María del Carmen Alva para que se encargue de la Presidencia de la República.

En entrevista para Sin Medias Tintas, Fujimori se refirió a las acusaciones de reparticiones entre los partidos que tienen representación en el Congreso y resaltó la postura del partido sobre la salida de José Jerí.

"Creo que quienes se están repartiendo el poder, lo ha dicho el señor Vladimir Cerrón, son los otros políticos. Fuerza Popular dijo no a la censura de José Jerí, Fuerza Popular se reunió en la bancada, tomaron una decisión, anunciaron su votación por María del Carmen Alva, lamentablemente ella no consiguió los votos, señaló.

