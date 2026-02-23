Huaicos en Arequipa: Se elevan a cuatro las víctimas mortales por las intensas lluvias

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Cuatro víctimas mortales se registran en el departamento de Arequipa ante los huaicos presentados durante este último fin de semana. Un padre y su hijo intentaron cruzar la torrentera lo que causó que fueran arrastrados por las intensas lluvias registradas.

Un padre y su hijo fueron víctimas de corriente

Durante este último fin de semana, Arequipa registra intensas lluvias que han derivado en precipitaciones causando grandes desastres en diversos puntos de esta región.

Ahora, un padre y su hijo resultaron fallecidos luego de que estos intentaran cruzar la torrentera tras el ingreso de una quebrada seca en el distrito de Cayma. Debido a la intensidad de las aguas pluviales estos fueron arrastrados por las fuertes lluvias.

Ambos agraviados se encontraba desaparecidos desde la tarde del domingo 22 de febrero luego de que se intensificaran las lluvias. De acuerdo a la información recogida, ambos se encontraban en una reunión familiar y decidieron retornar a su vivienda para constatar el estado de su hogar ante las precipitaciones.

Los familiares de las víctimas decidieron buscarlos debido a que no retornaban al encuentro familiar. Estos intentaron mantener comunicación telefónica, sin embargo, no obtuvieron respuesta. Ante ello, la familia inició la búsqueda por su propia cuenta. Tras una intensa labor de rescate dieron los cuerpos de ambas víctimas, estos se encontraron separados en diversos puntos.

Víctimas fueron identificadas

Las víctimas fueron identificados como Alexandro Ordóñez Anaya (41 años) y J. O. G. (15 años). Tras las labores de rescate realizados por efectivos de la Municipalidad de Cayma, se encontró el cuerpo del padre de familia a la altura de la parte posterior del centro de salud Rafael Belaúnde. Por otro lado, el cuerpo del menor fue encontrado varios metros más abajo, entre los sectores de Enlace y el pueblo joven Santa Rosa de Lima.

Al menos 13 regiones del país enfrentan esta problemática que se presenta año tras año ante la falta de un plan nacional de gestión de riesgos que realmente planifique la llegada de estos fenómenos.

El pasado jueves 19 de febrero se dio una intensa precipitación fluvial que dio con la muerte de dos personas: una adulta mayor y un varón que fue impactado por un rayo.

