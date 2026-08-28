Lenín Moreno: expresidente de Ecuador es declarado culpable por presuntos sobornos en caso Sinohydro

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno fue declarado culpable de cohecho este viernes 28 de agosto por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. El fallo corresponde al caso Sinohydro, que investiga presuntos sobornos relacionados con la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Moreno, quien gobernó Ecuador entre 2017 y 2021, era investigado por hechos ocurridos cuando ejercía como vicepresidente de Rafael Correa. Según la acusación, habría recibido beneficios económicos junto con familiares para favorecer a la empresa estatal china Sinohydro durante el proceso de contratación.

Tribunal establece responsabilidad de Moreno

El tribunal determinó la culpabilidad de Moreno y estableció que, durante su etapa como vicepresidente, realizó actuaciones que facilitaron el financiamiento del proyecto hidroeléctrico. La Fiscalía sostiene que la trama incluyó pagos canalizados mediante empresas y cuentas vinculadas con personas cercanas al exmandatario ecuatoriano.

Según EFE, la Fiscalía atribuye al caso un esquema de sobornos por alrededor de 76 millones de dólares. De ese monto, más de un millón habría llegado a Moreno y sus familiares. La acusación relaciona estos pagos con contratos destinados a favorecer directamente a la empresa Sinohydro.

El proceso también involucra a Rocío González, esposa de Moreno, e Irina Moreno, hija del exmandatario, además de otras personas relacionadas con la investigación. La Fiscalía solicitó seis años y seis meses de prisión para veinte procesados, junto con otras medidas.

#Urgente Corte Nacional declara culpable a Lenín Moreno por cohecho en caso Sinohydro



La Corte Nacional de Justicia del Ecuador declaró culpable al expresidente Lenín Moreno por el delito de cohecho dentro del denominado caso Sinohydro.



Según la información del fallo, el... pic.twitter.com/RZgDZhSb15 — El Dato Ec (@ElDatoEcua) August 28, 2026

El caso se relaciona con Coca Codo Sinclair, considerada la mayor central hidroeléctrica de Ecuador. Sinohydro participó en la construcción de esta infraestructura, cuyo contrato fue suscrito durante el periodo en que Moreno ocupaba la Vicepresidencia, antes de llegar posteriormente a la Presidencia.

Fiscalía pidió seis años y seis meses

El Ministerio Público pidió que, además de la pena de prisión, los procesados sean inhabilitados para ejercer cargos públicos o mantener contratos con el Estado. También solicitó suspender sus derechos de participación, imponer una multa, ordenar una reparación integral y exigir disculpas públicas.

"Hace poco más de ocho años, más o menos, (Rafael) Correa ofreció vengarse de mi y de otras personas", aseguró el ex presidente de la República, Lenin Moreno.



Asegura que el correísmo montó, a través de Ronny Aleaga, todo el caso Sinohydro, por el cual fue hallado culpable de... pic.twitter.com/FkNaGjQOTG — Ecuador Chequea (@EcuadorChequea) August 28, 2026

El caso Sinohydro salió a la luz en 2019, después de reportes periodísticos que relacionaron a familiares de Moreno con sociedades y operaciones financieras. Posteriormente, la Fiscalía inició una investigación por presuntos sobornos recibidos durante su etapa como vicepresidente de Ecuador.

La sentencia también alcanzó a otros procesados relacionados con la contratación y los supuestos movimientos de dinero. Entre los investigados figuraron funcionarios, familiares y personas señaladas por participar en la canalización de recursos. El tribunal detalló durante la audiencia las responsabilidades atribuidas.