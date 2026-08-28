Onelia Molina arremete contra Mario Irrivarren y descarta cualquier acercamiento: "Para mí, está muerto"

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina respondió a las declaraciones de su expareja, Mario Irivarren, luego de coincidir ambos en una boda. La modelo negó que exista algún acercamiento entre ellos y aseguró que no pretende retomar contacto con él, mientras también se refirió al momento que atraviesa actualmente junto a Kevin Díaz.

Onelia Molina descarta acercamiento con Mario Irivarren

El intercambio se produjo después de que Mario Irivarren hablara sobre el encuentro con Onelia Molina y negara haber intentado acercarse a ella. El exintegrante de Esto es guerra explicó que asistió al evento sin buscar contacto con la modelo, una situación que posteriormente recibió una respuesta pública.

Onelia Molina fue consultada por lo ocurrido durante una emisión de Esto es guerra. La modelo rechazó la posibilidad de un acercamiento con Mario Irivarren y dejó claro que, desde su perspectiva, no existe intención de retomar algún vínculo con quien fue su pareja durante varios meses.

"No hay acercamiento y no lo va a haber nunca más, para mí, está muerto", declaró.

Tras esa respuesta, Onelia Molina también fue directa al referirse a su pasado con Mario Irivarren. La modelo afirmó que para ella él ya no forma parte de su vida. La declaración ocurrió mientras respondía a las preguntas relacionadas con el encuentro entre ambos durante la celebración.

Onelia Molina habla de su situación con Kevin Díaz

El episodio también estuvo relacionado con la situación sentimental actual de Onelia Molina. La modelo señaló que atraviesa un momento complicado con Kevin Díaz, aunque descartó que ambos hayan terminado. Según sus declaraciones, se trata de un asunto privado que están manejando como pareja.

Kevin Díaz también fue consultado por la situación, pero prefirió mantener distancia de la polémica. El modelo evitó entrar en detalles y pidió que se respetara su silencio. De esta manera, el tema quedó centrado en las declaraciones de Onelia Molina y Mario Irivarren.

Mario Irivarren sostuvo que no buscó acercarse a Onelia Molina durante la boda y que tampoco pretendía hacerlo. El medio recogió además la respuesta de la modelo, quien descartó cualquier acercamiento futuro y confirmó que mantiene una situación complicada con Kevin Díaz.

El antecedente entre ambos se remonta a marzo, cuando Onelia Molina confirmó el final de su relación con Mario Irivarren después de la difusión de imágenes del empresario besando a otra mujer en Argentina. Desde entonces, ambos han tomado caminos separados y han hablado públicamente sobre esa ruptura.