El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió a todos al aprovechar una transmisión de la televisión estatal para lanzar un mensaje en inglés para pedir la paz en medio de la intensificación de las operaciones militares antinarcóticos de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico.

Maduro pide paz ante despliegue militar de EE. UU.

Durante el último mes, EE. UU. ha desplegado una gran operación militar en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, que las autoridades del gobierno de Donald Trump han presentado como una acción antinarcóticos en contra de bandas criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, una supuesta organización de narcotraficantes que, según EE. UU., implica a altos oficiales y exoficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela y está encabezada por el presidente Maduro.

Tras esta situación ha generado una reacción crítica por parte del mandatario venezolano, alegando que EE. UU. ejerce diariamente una "guerra psicológica" sobre su país para sacarlo del poder y buscar un cambio de régimen para apropiarse del petróleo de Venezuela. Es así que tras los recientes ataques contra embarcaciones y submarinos, Nicolás Maduro aprovechó este jueves, 23 de octubre para pedir paz.

El jefe de Estado venezolano, en una mezcla de inglés y español, que muchos tildaron como "lenguaje tarzaniano", pidió que no haya una "locura a la guerra".

"No a la guerra, no war, no war, yes peace, yes peace, yes peace, forever, forever, peace forever. ¡No crazy war! No a la guerra loca. No crazy, no crazy war. Please, please, yes peace, peace, ¡peace forever!, ¡victory forever!. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Si se traduce al español tipo tarzán sería: No guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura a la guerra, sí paz, sí paz por siempre, victoria por siempre de paz", expresó.

Nicolás Maduro y su mensaje a Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado sus planes para atacar objetivos en territorio venezolano como parte de la estrategia con la que su Gobierno dice buscar combatir a los grupos del narcotráfico.

Mientras tanto, Maduro se ha desvinculado de cualquier implicación en el narcotráfico y ha condenado los ataques estadounidenses como violaciones a la soberanía venezolana. Asimismo, reveló que ha ordenado varios ejercicios militares, el más reciente realizado la madrugada de este jueves en 73 puntos de sus costas, probando así también el equipamiento comprado a Rusia y China.

Es así que durante una transmisión de la televisión estatal de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro resaltó que su país "quiere paz", ante lo que considera una amenaza de invasión militar por parte de Estados Unidos. El inesperado mensaje fue en inglés que calificó como "tarzaniano".