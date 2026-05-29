Terror en Arequipa: Anciana de 72 años pierde la vida tras ser atacada por jauría de perros en Cerro Colorado

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un trágico hecho tuvo lugar en la región Arequipa donde una anciana fue salvajemente atacada por una jauría perros quitándole la vida casi al instante. El incidente tuvo lugar en el distrito de Cerro Colorado causando la conmoción de los vecinos de la zona quienes han manifestado que esta no es la primera vez que se da una situación similar.

Anciana pierde la vida tras ser atacada por jauría de perros

De acuerdo a los reportes preliminares de las autoridades, la mujer, identificada como Aurora Barreda Huanca de 72 años, había salido de su domicilio con la finalidad de comprar pan para su desayuno.

Sin embargo, cerca de las 9 de la mañana, este grupo de perros se percató de su presencia, en una de las calles de la Asociación San Pedro y San Pablo del distrito de Cerro Colorado, para inmediatamente atacarla sin piedad.

Según indicaron, los canes la agredieron durante varios minutos al punto de arrancarle gran parte de su ropa y hasta de su piel. Producto del ruido, una vecina se percató del atentado, pero no pudo hacer nada por impedirlo por lo que alertó a las autoridades.

En cuestión de minutos, agentes de la Policía Nacional del Perú, de la comisaría de Ciudad Municipal, llegaron a la escena para confirmar la muerte de la anciana. Según se pudo conocer, la víctima era una comerciante que se dedicaba a la venta de zanahorias picadas en el mercado Andrés Avelino Cáceres.

No es la primera vez

Agentes del Ministerio Público también se hicieron presentes para atender la emergencia e iniciar las diligencias de rigor y ordenar el levantamiento del cadáver. Antes de ello, una familiar de la adulta mayor acudió al lugar para reconocerla protagonizando un desgarrador momento.

Vecinos de esta zona de Cerro Colorado piden a las autoridades acción contra este grupo de perros ya que no es la primera vez que se producen este tipo de ataques. Según comentaron, estos animales pertenecen a un sujeto que los alimenta y utiliza para cuidar una chanchería.

En resumen, una anciana de 72 años perdió la vida luego de ser salvajemente atacada por una jauría de perros en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa. Los primeros reportes señalan que los animales se abalanzaron sin piedad contra la mujer quien no puedo hacer nada y perdió la vida casi en el acto.