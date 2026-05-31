Confirman tercer caso de sarampión en Lambayeque y refuerzan cerco epidemiológico: Se trata de un niño de 5 años

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque confirmó el tercer caso de sarampión en la región. Se trata de un niño de 5 años que no recibió ningún tipo de vacuna y pertenece al mismo grupo religioso de los otros dos casos. El personal de salud fomenta a los padres de familia en vacunar a sus menores hijos.

Lambayeque confirma tercer caso de sarampión

En la región Lambayeque viene causando preocupación el avance del sarampión luego de que que Geresa Lambayeque informara sobre la detección de esta enfermedad en un infante de cinco años que no contaba con ninguna dosis del esquema de vacunación regular.

En ese sentido, la autoridad sanitaria precisó que el menor pertenece al mismo entorno familiar y religioso de los dos primeros niños diagnosticados en días previos, lo que confirma un patrón de transmisión comunitaria por susceptibilidad inmunológica compartida dentro de comunidades que muestran resistencia a la medicina preventiva estatal.

De acuerdo a información recopilada por un equipo de Exitosa, acerca de esta nueva confirmación, las autoridades informaron que ya se habían realizado las acciones de vigilancia epidemiológica cuando el caso aún era considerado sospechoso.

"Efectivamente ayer, en horas de la noche, se ha registrado o confirmado ya el tercer caso de sarampión en la región Lambayeque. Cabe resaltar que, como lo hemos venido mencionando que Geresa ya había iniciado las actividades de bloqueo vacunal alrededor de este caso que, en un primer momento fue sospechoso. , manifestó el doctor José Antonio Enríquez, de la Gerencia de Salud Regional de Lambayeque.

Además, el galeno subrayó que se trata de un niño que posee el mismo rango de edad de aquellos a los que se ha estado realizando vigilancia que no solamente no ha sido inoculado con sarampión, sino que contra otras enfermedades.

"Tenemos que respetar las creencias y las culturas, pero eso no debe sobrepasar o no debe sobreponer la vida o la salud de la población", resaltó el médico.

¿Qué han determinado las autoridades?

Tras el reciente caso confirmado de sarampión, se pudo conocer que las autoridades han anunciado que van a sostener reuniones con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para promover el cumplimiento de la vacunación y proteger la salud de los menores.

Como vemos, se han confirmado un tercer caso de sarampión en la región Lambayeque, de acuerdo a la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque. En esta oportunida, se trata de un menor de cinco años que no recibió ninguna dosis del esquema de vacunación regular ni pertenece al mismo entorno familiar ni religioso que los otros dos primeros casos.