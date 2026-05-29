Rescatan 170 lagartijas en Tacna: reptiles eran vendidos ilegalmente por supuestas propiedades curativas

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El tráfico ilegal de fauna silvestre continúa siendo una amenaza para la biodiversidad peruana. Esta vez, en la región Tacna, especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) lograron recuperar y liberar a 170 lagartijas que eran comercializadas ilegalmente en condiciones que ponían en riesgo su supervivencia.

La intervención se realizó frente al Cementerio General de Tacna durante un operativo ejecutado por efectivos de la Comisaría PNP Gonzales Vigil y agentes de inteligencia de la Policía Nacional. En el lugar, las autoridades identificaron a cuatro personas que mantenían en cautiverio a los reptiles sin poder acreditar la procedencia legal de los animales.

Tras el decomiso, los ejemplares fueron puestos bajo custodia de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Moquegua-Tacna del Serfor para recibir atención especializada y ser evaluados por profesionales. Los especialistas identificaron a los animales como lagartijas de la especie Microlophus peruvianus, una especie característica de los ecosistemas costeros del país.

Reptiles eran transportados en botellas

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue la forma en que los animales eran trasladados. Las lagartijas se encontraban encerradas en botellas de plástico de distintos tamaños, sin ventilación adecuada y expuestas a condiciones que comprometían seriamente su bienestar y estado de salud.

Luego del rescate, los reptiles fueron acondicionados en ambientes apropiados para su recuperación y adaptación antes de ser liberados en diferentes puntos de su hábitat natural. Según Serfor, estas especies cumplen un rol fundamental dentro de los ecosistemas, ya que ayudan al control de insectos y forman parte de la cadena alimenticia de diversas especies silvestres.

Comercio ilegal sigue creciendo

Como resultado de la intervención, los cuatro ciudadanos serán sometidos a un Procedimiento Administrativo Sancionador por posesión ilegal de fauna silvestre, infracción tipificada como Muy Grave en el Decreto Supremo N.° 007-2021-MIDAGRI.

Las investigaciones preliminares señalan que las lagartijas eran comercializadas debido a creencias populares relacionadas con supuestas propiedades curativas, una práctica que continúa incentivando el tráfico ilegal de fauna silvestre en distintas regiones del país.

Ante ello, Serfor recordó que la posesión y comercialización ilegal de especies silvestres constituye una infracción muy grave sancionada por ley. Los cuatro intervenidos serán sometidos a un procedimiento administrativo sancionador que podría implicar multas económicas elevadas.

Las autoridades exhortaron a la población a no adquirir animales silvestres y denunciar cualquier caso de tráfico ilegal, advirtiendo que estas prácticas no solo afectan la biodiversidad peruana, sino que también alteran el equilibrio natural de los ecosistemas y ponen en riesgo la conservación de especies fundamentales para el medio ambiente.