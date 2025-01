Asesinato de Gastón Medina: Periodista denunció video de joven con botella de pisco en comisaría de Chincha

El 20 de enero de 2025, el periodista y abogado Gastón Medina Sotomayor fue brutalmente asesinado en su hogar en Ica. Medina, reconocido por su lucha contra la corrupción en la región, fue interceptado por un sicario mientras realizaba algunos trámites fuera de su casa.

Gastón Medina, antes de su trágico asesinato, denunció irregularidades en la comisaría de Chincha. Según el propio Medina, el 18 de enero, grabó un video donde se mostraba a una joven ingresando al establecimiento con una botella de pisco, lo que evidenciaba un comportamiento inapropiado dentro de una institución pública. Este hecho, junto con otras denuncias que Medina venía realizando, lo convirtió en un objetivo para quienes querían silenciarlo.

En la región de Ica, un video que circula en redes sociales ha generado una fuerte indignación. En las imágenes, una mujer, aparentemente ebria, se graba mientras sostiene una botella de licor dentro de lo que parece ser la oficina principal de la comisaría de Chincha Alta.

La bandera del Frente Policial Ica, División Policial Chincha, es visible en el fondo, lo que ha generado inquietud sobre la posible implicación de los efectivos policiales en este hecho.

La mujer se pronunció mediante un video de Tik Tok que subió a sus redes donde pide perdón y aclara que lo hizo sin medir sus consecuencias por más que quiso borrarlo, sus seguidores bajaron el video y fue reenviado por las redes sociales.

"He decidido pronunciarme con respecto a los videos difundidos el día 18 de enero aproximadamente a las 10 de la noche me acerqué a la comisaría de chincha ya que en ese momento estaba atravesando problemas familiares y necesitaba ayuda, fui y un oficial me atendió y al momento que salió de su despacho yo grabé para historias de mi Facebook sin medir las consecuencias", declaró Steffani.